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    В Сумской области сотрудник НАБУ попался на взятке в $150 тыс

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    По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, взятку сотрудник НАБУ требовал за прекращение уголовного преследования и закрытии уголовного производства.
    В Сумской области сотрудник НАБУ попался на взятке в $150 тыс
    Facebook Ларисы Сарган

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В Сумской области сотрудник НАБУ и его подельник требовали взятку в размере 300 тысяч долларов от владелицы торговой марки и сети магазинов, сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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    Взятку сотрудник НАБУ требовал за прекращение уголовного преследования и закрытии уголовного производства.

    Как сообщила Сарган, позже в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое востребованную сумму по просьбе предпринимательницы.

    "На получении этой суммы – 150 тысяч долларов – сотрудник НАБУ и его сообщник были сегодня задержаны работниками прокуратуры Сумской области и СБУ", — написала Сарган.

    В свою очередь в НАБУ опровергли эту информацию. По словам пресс-секретарь НАБУ Светланы Олифира, правоохранители не задерживали в пятницу ни одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). 

    "Нам известно, что такая информация в СМИ была распространена пресс-секретарем генпрокурора. НАБУ со своей стороны опровергает такую информацию", — прокомментировала Олифира.

    "Мы подчеркиваем, что ни один из действующих сотрудников НАБУ пока не задержан и не задерживается. Информация, распространенная пресс-секретарем господина Луценко, является ошибочной. Мы обращаемся к нашим коллегам из ГПУ с просьбой прежде, чем делать публичные заявления, тщательно проверять материал", — добавили в НАБУ.

    Ранее сообщалось, что следователи прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ и ГФС задержали за систематическое взяточничество госинспектора отдела таможенного оформления в "Аэропорту "Киев" и его коллегу-посредника.

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