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    В аэропорту "Киев" погорели на взятке двое таможенников

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    Мужчин задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме более 600 евро от гражданина за разрешение на перемещение через государственную границу Украины сигарет и алкогольных напитков в запрещенном количестве.
    Следователи задержали за систематическое взяточничество госинспектора отдела таможенного оформления в аэропорту Киев
    Facebook: Прокуратура города Киева

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Следователи прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ и ГФС задержали за систематическое взяточничество госинспектора отдела таможенного оформления в "Аэропорту "Киев" и его коллегу-посредника, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

    Facebook: Прокуратура города Киева
    Контрабанда в аэропорту "Киев"
    Facebook: Прокуратура города Киева
    Таможенники погорели на взятке в столичном аэропорту

    "Указанное служебное лицо совместно с другими сотрудниками отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)" Киевской городской таможни ГФС Украины наладило схему поборов с граждан за беспрепятственное перемещение подакцизных или других высоколиквидных товаров через государственную границу Украины", — отметили в ведомстве.

    Взяточника и его коллегу, которого последний привлек в качестве посредника, задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме более 600 евро от гражданина за разрешение на перемещение через государственную границу Украины сигарет и алкогольных напитков в запрещенном количестве.

    Сейчас двум служебным лицам киевской таможни объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией задержали следователя одного из районных управлений полиции Киева на взятке в сто тысяч гривен.

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