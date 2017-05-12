Аваков: в Одесской области на взятке попался глава райгосадминистрации

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Одесской области за взятку правоохранители задержали главу Килийской РГА Виктора Грекова, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

Чиновник во главе группы лиц требовал деньги за выделение прав на земельные участки вдоль Дуная.

"Вечером сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с прокуратурой задержали с поличным злоумышленников по 208 ст. — при передаче главе и главспецу — очередного пакета-вознаграждения со взяткой 2300 долл. за 2 га земли. Проводятся обыски. Готовим материалы в суд. За организацию системного "бизнеса" по продаже государственной земли задержанным светит до 10-ти лет тюрьмы", — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что следователи прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ и ГФС задержали за систематическое взяточничество госинспектора отдела таможенного оформления в "Аэропорту "Киев" и его коллегу-посредника.