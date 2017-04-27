Депутат Киевского облсовета погорел на взятке

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Глава экологической комиссии Киевского областного совета задержал на взятке в 10 тысяч долларов, сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

"Указанный депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс. долл. за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за "продвижение" этого решения на сессии Киевского областного совета", — сообщает подробности прокуратура.

Прокуратура Киева, facebook Глава экологической комиссии Киевоблсовета задержан на взятке

Депутата задержали после получения им второй части взятки в размере 6 тыс. долл. и принятия областным советом решения о согласовании ходатайства предпринимателя по предоставлению специального разрешения на пользование недрами.

В помещении Киевского областного совета и по месту жительства фигуранта проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией задержали следователя одного из районных управлений полиции Киева на взятке в сто тысяч гривен.