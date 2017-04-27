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    Общество

    Депутат Киевского облсовета погорел на взятке

    (обновлено: )16
    В прокуратуре Киева сообщили, что депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс долларов за согласование возглавляемой им комиссией проекта.
    Глава экологической комиссии Киевоблсовета задержан на взятке
    Прокуратура Киева, facebook

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Глава экологической комиссии Киевского областного совета задержал на взятке в 10 тысяч долларов, сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook.

    "Указанный депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс. долл. за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за "продвижение" этого решения на сессии Киевского областного совета", — сообщает подробности прокуратура.

    Прокуратура Киева, facebook
    Глава экологической комиссии Киевоблсовета задержан на взятке

    Депутата задержали после получения им второй части взятки в размере 6 тыс. долл. и принятия областным советом решения о согласовании ходатайства предпринимателя по предоставлению специального разрешения на пользование недрами.

    В помещении Киевского областного совета и по месту жительства фигуранта проводятся обыски.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией задержали следователя одного из районных управлений полиции Киева на взятке в сто тысяч гривен.

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