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    Киев

    В Киеве на взятке задержан следователь полиции

    (обновлено: )46
    Как сообщили в Службе безопасности Украины, следователь был задержан возле здания райотдела во время получения им всей суммы взятки - 100 тысяч гривен.
    Задержание следователя полиции Киева
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией задержали следователя одного из районных управлений полиции Киева на взятке в сто тысяч гривен, сообщает пресс-служба СБУ. 

    "Следователь требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение к уголовной ответственности за кражи и возвращения ему вещественного доказательства — автомобиля. Правоохранители задержали злоумышленника возле здания райотдела во время получения им всей суммы взятки", — сообщает подробности СБУ.

    ssu.gov.ua
    Задержание следователя полиции Киева

    Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы взяточника. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении.

    Ранее сообщалось, что руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской области и его заместитель были задержаны во время получения взятки в размере 32 тысяч гривен.

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