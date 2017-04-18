В Киеве на взятке задержан следователь полиции

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией задержали следователя одного из районных управлений полиции Киева на взятке в сто тысяч гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователь требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение к уголовной ответственности за кражи и возвращения ему вещественного доказательства — автомобиля. Правоохранители задержали злоумышленника возле здания райотдела во время получения им всей суммы взятки", — сообщает подробности СБУ.

ssu.gov.ua Задержание следователя полиции Киева

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы взяточника. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении.

Ранее сообщалось, что руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской области и его заместитель были задержаны во время получения взятки в размере 32 тысяч гривен.