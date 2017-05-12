Украина как союз барыг и наци. Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Встречи на высшем уровне и их значение для Украины, эхо и уроки Дня Победы, а также обманчивый безвиз: об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного круглого стола "Политические итоги недели" в РИА Новости Украина.

Со слезами на глазах

Одной из главных тем недели стало празднование Дня Победы, омраченное многочисленными стычками и столкновениями.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в стране происходит попытка сломить общественное сознание, "подменить в нем День Победы – 9 мая – 8-ым мая, Днем памяти и примирения". Власти делают это, добавляет эксперт, забывая о том, что во многих странах Европы празднуют 8 мая, но в этот день празднуют День Победы.

"Социология показывает, что от 70 до 90% украинцев считают этот день праздником. Это создает взрывоопасную атмосферу, огромное социальное напряжение", – сказал Бортник.

Еще один фактор, который он отметил: двуликость власти. Президент Порошенко 8 мая поздравлял ветеранов с Днем Победы, а "потом уже звучали объявления о "путинской провокации". Отдельно политолог прокомментировал произошедшие стычки.

"Драки случились там, где присутствует серьезный конфликт на региональном уровне за контроль над регионом. Именно региональный конфликт между элитами стал спусковым крючком для противостояния и в Днепре, и в Николаеве, и в Харькове, и в Запорожье. Всюду присутствует борьба между властью и оппозицией за контроль над этим регионом", – отметил эксперт.

По его мнению, власть "проиграла" 9 мая, не смогла создать нужное ей общественное мнение.

"600 тысяч человек, вышедшие на улицы, не только отдали дань память Победы, но и в том числе показали протестное голосование ногами людей против нынешней гуманитарной политики власти", – сообщил Бортник.

Он прогнозирует, что в следующем году на эти мероприятие выйдет еще больше людей.

"Как только в Киеве выйдут на митинги 100 тысяч человек, те политики, которые кричат о "московской провокации", сами побегут его возглавлять", – уверен политолог.

"Нацистов нужно называть нацистами"

Нет ничего более эффективного для формирования политической нации, чем празднование Дня Победы, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев: "и отрицать это могут только те, кто под лозунгами объединения страны хочет навязать украинскому народу ограниченное и ущербное впечатление об истории и перспективах развития".

"Я категорически против того, чтобы власть пыталась стереть эту дату (9 мая – Ред.) из календаря. А такая тенденция, судя по озвученному Вятровичем, намечается. Судя по всему, что у Вятровича на языке, то у Петра Алексеевича и иже с ним – на уме. (…) И власть, скорее всего, не сделает шаг назад. Будут попытки окончательно разобраться с Днем Победы. Уж слишком нынешнее 9 мая озадачило и омрачило нынешнюю власть", – заявил политолог.

Понятно, что для власти гораздо удобнее, чтобы люди выясняли, какого цвета ленточки, чем обсуждали тарифный геноцид, предстоящую распродажу земли, то, почему молодежь массово уезжает из страны, превратившейся в социальный ад, продолжил эксперт.

Он также добавил, что "у некоторых патриотов в этот день из-под козацкого чуба или мазепинки пробились гитлеровские усики: нацистов надо называть нацистами, как бы они себя ни называли – "ветеранами АТО" или "патриотами".

"Кто унижает своих ветеранов, тому не жалко отправлять на войну свою моложежь и своих детей. Это 9 мая показало, что риск того, что страну может порвать, и ее можно столкнуть в месиво гражданской войны, по-прежнему крайне высок. А (власть) строит нациократический режим – творческий союз барыг и нацистов", – подытожил Золотарев.

Европа празднует День Победы

А политолог Алексей Якубин напомнил, что введение Дня памяти и примирения 8 мая подавалось как шаг к Европе – у нас и День Победы, и День примирения.

"Но на примере Франции мы видим, что она празднует День Победы", – сказал эксперт.

По его словам, украинские политики пытаются играть вокруг этого дня, продолжать линию символической политики, и "этим пытаются заменить отсутствие прогресса в социально-экономической политике".

Также, считает Якубин, выходившие 9 мая на улицу люди намекали власти, что они не поддерживают ее текущий социально-экономический курс.

"9 мая теперь выступает маркером, что оппозиционные настроения в стране растут. Власть это в какой-то мере осознает, но не конца понимает, что с этим делать", – заявил политолог.

Идеология и шкурные интересы

Продолжением темы 9 мая стал конфликт вокруг произошедшего в этот день в Днепре, после чего глава МВД Арсен Аваков фактически "зачистил" руководство полиции в регионе.

По мнению Андрея Золотарева, под конфликт, который мы видели вокруг 9 мая, происходят вещи куда более банальные и прозаические, а именно, "сведение счетов и реализация своих шкурных интересов на региональном уровне".

"В Днепре стояла конкретная задача: убрать проаваковского "главмента", господина Лепешко, сдвинуть его с должности. Тем более, сложно это было, потому что господин Лепешко "имел в виду" и господина Филатова, и Корбана, и прочих модных товарищей. И подвернулся очень удобный повод. Аваков, памятуя о судьбе экс-главы МВД Захарченко, поступил с политической точки зрения верно: пожертвовал своей фигурой. А эти "модные товарищи", естественно, продвинули человека, который плоть от плоти свой. Господин Глуховеря – именно тот человек, который командовал милицией, когда 26 января 2014 года случилось "ледовое побоище" в Днепропетровске, но который тут же, спустя некоторое время, поскольку "своей", превратился в "большого патриота, который покончил с сепаратизмом в регионе", – рассказал политолог.

Впрочем, несмотря на конфликт, вряд ли Арсен Аваков в ближайшее время уйдет со своего поста, прогнозирует Алексей Якубин: "все его достижения на должности не очень важны, просто он один из крестных отцов существующего властного союза – между Блоком Петра Порошенко и "Народным фронтом".

Трамп, Лавров, Тиллерсон и ожидающий Климкин

Также важнейшей темой недели были встречи на высшем уровне: глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепа Рексом Тиллерсоном.

"Лаврова приняли, потому что Путин в свое время принял Тиллерсона. Номинально с дипломатической точки зрения это выглядело как ответный реверанс. Но в то же время Лаврова приняли, потому что он привез целый перечень реальных вопросов американо-российских отношений, начиная от Сирии и заканчивая Китаем: целый перечень реальных вопросов, по которым возможен компромисс между США и РФ", – сообщил Руслан Бортник.

Но, приняв Лаврова, Трамп оказался в очень неудобной позиции, продолжил он. И чтобы избежать критики, Трамп решил сбалансировать встречу с Лавровым – "этим балансом стал (глава МИД Украины) Климкин".

"Я в любом случае считаю огромным достижением, что министр иностранных дел Украины смог встретиться с президентом США, даже просто поздороваться и пофотографироваться. Хотя эксперты говорят, что две встречи заняли 6 минут. Встреча Трампа с Климкиным была декларативной", – заявил политолог.

В целом же, считает он, судьба украинского кризиса будет в ближайшее время решаться в двусторонних переговорах между РФ и США, а Европа в 2017 году "погрязнет в выборах".

С такой точкой зрения согласился Алексей Якубин: по его мнению, Вашингтон наконец начинает формировать свой подход для Украины, "и этот подход лежит через Москву", прямой разговор США с РФ восстанавливается.

Безвиз как подмена

Руслан Бортник прокомментировал уже почти свершившийся безвиз для Украины. Впрочем, отмечает он, "ни о каком безвизе речь не идет – в европейских документах нет такого термина".

"Там говорится о либерализации визового режима. Если украинцы захотят учиться, лечиться или просто пожить в Европе 91 день, им придется получать визы", – сказал политолог.

Он добавил: "безвиз" – это просто пиар-термин, который призван в общественном сознании создать суррогат присоединения к Европейскому Союзу, перебить ценности, которые ставили люди, выходя на Майдан.

"Либерализованный визовый режим выгоден Европе. Туристы будут вывозить деньги из Украины, мы будем усиленными темпами терять кадровый потенциал. И это еще политический крючок. Любая власть после Порошенко будет висеть на этом крючке, потому что Европа может сказать: "вы не хотите трубой делиться или организовывать "безлес", мы вам сейчас безвизовый режим прекратим", и на улицы выйдут галицкие крестьяне, которые попытаются выйти на новый Майдан", – подчеркнул эксперт.

Предприятия на грани потери

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Отдельно Бортник упомянул экономическую тему: по его словам, Украина рискует в ближайшее время потерять два очень крупных предприятия.

"Прежде всего, ГП "Антонов", которому объявили акционирование – фактически, скрытая форма рейдерства и приватизации, при котором активы, технологии и все самое ценное останется в коммерческих руках, а люди, работающие на этом предприятии, останутся в руках государства. И ОПЗ. Ситуация крайне обострилась. Тоже идет активная борьба за контроль над предприятиям – не в государственных интересах", – сообщил политолог, отметив, что борьба под ковром за последние ликвидные ресурсы обострилась, и она будет давать последствия и для украинской политики.