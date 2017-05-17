Начальник психиатрии в госпитале Минобороны Украины попался на взятке

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве главного психиатра Министерства обороны Украины, который попался с поличным при получении взятки, сообщил пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее данным, взятку в размере 52 000 гривен медик брал за справку о непригодности к воинской службе.

Вместе с психиатром в звании подполковника задержали и его сообщника, майора, командира роты. Он попался при получении своей части взятки в размере 10 000 гривен.

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"52 тыс. гривен за справку о невозможности прохождения военной службы! Именно столько, как выяснилось, потребовал от одного из военнослужащих начальник клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Минобороны Украины и одновременно главный психиатр Министерства обороны Украины, которого вчера "на горячем" задержали следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ", — написала Максимец на своей странице в Facebook.