В Киеве попался на взятке крупный чиновник Генпрокуратуры

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке и задержали в Киеве замначальника одного из управлений ГПУ, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что прокурор требовал от гражданина 3 тысячи долларов за то, чтобы дать указание органам досудебного расследования активизировать следственные действия в уголовных производствах, в которых человек является потерпевшим.
"Оперативники спецслужбы задержали заместителя начальника вблизи одного из зданий прокуратуры во время получения всей суммы взятки", — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили руководство коммунального предприятия "Одессатранспарксервис" на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов.