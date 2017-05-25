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    В Киеве попался на взятке крупный чиновник Генпрокуратуры

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    Правоохранители установили, что прокурор требовал от гражданина 3 тысячи долларов за то, чтобы дать указание органам досудебного расследования активизировать следственные действия в уголовных производствах, в которых человек является потерпевшим.
    В Киеве попался на взятке крупный чиновник Генпрокуратуры
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке и задержали в Киеве замначальника одного из управлений ГПУ, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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    Правоохранители установили, что прокурор требовал от гражданина 3 тысячи долларов за то, чтобы дать указание органам досудебного расследования активизировать следственные действия в уголовных производствах, в которых человек является потерпевшим.

    "Оперативники спецслужбы задержали заместителя начальника вблизи одного из зданий прокуратуры во время получения всей суммы взятки", — говорится в сообщении.

    Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

    Служба безопасности Украины
    В Киеве попался на взятке крупный чиновник Генпрокуратуры

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили руководство коммунального предприятия "Одессатранспарксервис" на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов.

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