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    "Золото-бриллианты" Розенблата. Появились кадры с борта самолета

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    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс (225)

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    Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили вывоз за границу депутатом Верховной Рады Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела".
    НАБУ/Youtube

    Накануне правоохранители задержали Розенблата, которого подозревают в причастности к легализации незаконной добычи янтаря. По данным СМИ, у него при себе были золото и бриллианты.

    "Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили вывоз за границу народным депутатом Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела", а также обеспечили его участие в судебном заседании по продлению ему обязанностей (у депутата 16 октября истек срок меры пресечения, согласно которой его обязали носить электронный браслет, теперь ему должны продлить этот срок – Ред.)", — говорится в сообщении на сайте НАБУ в пятницу.

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
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    Как поясняет бюро, обыск депутата в самолете был проведен "с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств". В частности, по информации следствия, подозреваемый планировал вывезти за пределы Украины средства коммуникации, которые могли содержать информацию из сокрытие следов ранее совершенных преступлений и общения между его участниками, материальные и денежные ценности — предметы ранее полученной неправомерной выгоды, а также другое имущество.

    Кроме того, сообщается, что детективы имели сведения, что подозреваемый мог иметь при себе поддельные документы для выезда за границу.

    По данным НАБУ, в ходе обыска в самолете детективы изъяли у Розенблата мобильные телефоны, планшет; "изделия, внешне схожие с драгоценностями"; платежные карточки, эмитированные зарубежными банками; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. Сообщается, что законность получения подозреваемым дипломатического, а также заграничного паспортов теперь проверяется.

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    Сообщается, что заявления же подозреваемого о том, что он заранее сообщил следователям о своем путешествии в Германию, не соответствуют действительности.

    Пресс-служба НАБУ также уточнила, что задержание народного избранника не проводилось.

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