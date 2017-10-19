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    В аэропорту при попытке покинуть Украину задержан нардеп Розенблат

    (обновлено: )30071
    Сам Борислав Розенблат заявил, что еще три дня тому назад предупредил НАБУ о намерении выехать за границу и назвал задержание в аэропорту произволом.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В четверг днем в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию, сообщает LB.ua со ссылкой на источник в аэропорту. Позже депутат подтвердил эту информацию.

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
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    По словам источника, при себе у Розенблата были золото и бриллианты. При этом собеседник издания напомнил, что Розенблат вчера и сегодня не явился в суд.

    Сам нардеп заявил, что еще три дня тому назад предупредил НАБУ о намерении выехать за границу и назвал задержание в аэропорту произволом.

    "Лично сообщил НАБУ, о том, что планирую на три дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь сейчас нет никаких запретов на мое передвижение. Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но у НАБУ свои законы и порядки. Произвол продолжаются!" — написал он на своей странице в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Напомним, ранее на народного депутата Борислава Розенблата надели средство электронного контроля перемещения, так называемый "электронный браслет".

    Как сообщалось ранее, Соломенский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату и установил ему залог в размере 7 миллионов гривен.

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