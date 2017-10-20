В деле Розенблата что-то пошло не так - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Продолжается заседание по делу депутата Борислава Розенблата. Cуд рассматривает возложение обязанностей на подозреваемого, срок действия которых истек. При этом заседание могло не состояться.

Розенблата сняли с самолета в аэропорту, когда он пытался вылететь в Кельн. Он говорит, что предупреждал о своих планах Антикоррупционное бюро, однако вылететь ему все же не удалось. Примечательно, что у депутата есть вид на жительство в Германии.

Попытку депутата выехать заграницу прокомментировала в эфире радиостанции Голос столицы адвокат, правозащитник Елена Карнаух.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розенблат назвав затримання в аеропорту свавіллям. Яка ваша думка?

— Правоохоронці стверджують, що вони проводили слідчі дії. Дуже цікаво дізнатися, які слідчі дії проводяться з переслідуванням особи, потім зняттям з літака. В цьому випадку вважати це слідчими діями дуже важко. Ми не чули про те, що був дозвіл суду на доставлення до слідчої дії, чи на допит, якщо особа не з'являється на допит, то суд має винести ухвалу про дозвіл на примусовий привід. Таких даних немає. Наразі ми бачимо те, що бачимо найчастіше в роботі правоохоронних органів. Вони розуміють, що щось пішло не так з продовженням запобіжного заходу.

В цьому хотілося б розібратися. Позавчора з Розенблата зняли браслет.

— Наразі прокуратура дуже часто використовує напівлегальні можливості затримання. Кажуть, що якщо ми затримали незаконно, зверніться за статтею 206 КПК до суду з обов'язковим звільненням за незаконних підстав, поки йде розгляд такого клопотання, особа утримується, а потім "бах" і у неї запобіжний захід. Це не перший раз я стикаюсь з такою практикою прокуратури та правоохоронних органів. Вони знають, що роблять, хоч це не дуже легально. І в принципі за це потім рідко хто несе відповідальність. А з приводу того що не продовжено запобіжний захід, тут дуже цікава історія.

Яким чином Розенблат взагалі зміг опинитися в аеропорту без браслета?

— У нього був запобіжний захід до 17 жовтня, тобто до позавчора. Станом на позавчора у нього закінчилася дія попередньої ухвали. Тобто 17 жовтня закінчилася. Він вимагав зняття браслету, я думаю, він вимагав повернення йому його документів для виїзду за кордон, що мабуть вчора встиг зробити. І сьогодні вже хотів виїхати. Чому не продовжили. Також було цікаво за цим спостерігати. Прокуратура подали документи на клопотання про продовження запобіжного заходу заздалегідь.

Тобто вини прокуратури у цьому немає? Вони все зробили за процедурою?

— А тут питання, чи то вина прокуратура та їхнє недопрацювання — прокуратури та НАБУ, чи то вина, скажімо, позиція суду така. Це спірне питання, як на думку мою адвокатську, юридичну. Винесена інша підозра. Знято підозру з охоронців Розенблата. Тобто з підозри Розенблата виключено охоронців, групу людей, які брали разом з ним начебто хабар.

А сам він?

— Сам він залишається та сама стаття, та сама частина, лише виключено його охоронців. Тобто немає групи, деякої додаткової ситуації, додаткової кваліфікації, можливо яка вплинула. В майбутньому, може, вплине на певний розмір чи застави, чи кваліфікацію діянь, чи ставлення суду. Сам чи організовував групу. Група це гірше, ніж сам, якщо простими словами казати. Але при цьому прокуратура подала, посилаючись на стару підозру в клопотанні, а суд сказав, що якщо ви винесли нову, ви мали нове клопотання подавати. Тобто процесуальні моменти. На мою особисту думку в цьому випадку прокуратура зі слідчим. Не було такої нагальної необхідності не продовжувати запобіжний захід, тому що було дещо змінено підозру. Ризики залишалися, ризики втечі та переховування від кримінального провадження від слідства і цього. Я думаю, що суд в принципі мав би дослідити, можливо і досліджував. Ми не бачили цієї ухвали. Але тут спірне процесуальне питання. Я думаю цьому буде надано оцінку апеляційним судом, якщо зверталися до апеляційного суду. І я думаю, що на сьогоднішній день проводяться переговори, чи буде таке в наступному майбутньому, щоб запобігти таким можливостям. І для нас юристів також цікаво, що в цьому випадку, як будуть вести себе судді, оскільки це дуже цікава ситуація.

Його звільнили та одразу повернули йому паспорт?

— Якщо спливає термін запобіжного заходу, будь-яка особа — Розенблат чи не Розенблат — має право вимагати поновлення в своїх правах. Тобто якщо особу тримають в СІЗО, закінчилася хвилина, 12-та ночі, мають в перші секунди звільнити. Якщо у особи надітий браслет, він має право вимагати зняти його негайно. І повернути паспорт має вимагати негайно. Тут питання, в принципі, що наша прокуратура та наші слідчі будь-якими можливостями намагаються цього не робити. Однак якщо хороший захист та людина наполеглива, то вона в межах своїх прав і межах законодавства може вимагати негайного поновлення в своїх правах. В принципі це все законно, але не схоже на наших слідчих.

Він поїхав до аеропорту та купив квитки. Подейкують, що він віз з собою золото та діаманти. Це можна розцінювати як спробу втечі з країни? Що за це буде?

— За відсутності запобіжного заходу, юридично, немає запобіжного заходу та заборони виїзду. Те що там процесуальні моменти, судді з прокурорами не змогли домовитися, для особи не буде відповідальності не буде вважатися, що він намагався втекти, якщо це юридичною мовою казати. Якщо казати мовою розуміння того, що особа хотіла вилетіти, начебто попереджала в НАБУ, бо відомо що Розенблат навіть виклав скріншот листа, який подавав до НАБУ, що він буде виїжджати на кілька днів. Але в майбутньому, я думаю, і слідчий, і прокурор будуть наполягати на тому, що він вже намагався виїхати. Будь-ласка, давайте будемо обережнішими. Хоча юридично у нього немає жодної відповідальності, жодних зобов'язань. Але фактично це буде враховуватися. Про це будуть говорити та думати.

Як наразі мають діяти слідчі органи, щоб не порушити законодавство та продовжити розслідування?

— Вони мають отримати у слідчого судді ухвалу про обрання запобіжного заходу, якщо слідчий суддя не знайде для цього підстави про обрання або продовження колишнього запобіжного заходу. Якщо це як наразі суд дійде до цієї думки. Якщо суд дійде до думки, що продовжити запобіжний захід, все буде так, як мало бути при продовженні запобіжного заходу. Буде знаходитися з браслетом під заставою з вилученими документами для виїзду за кордон.

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Ранее адвокат Денис Овчаров заявил, что ношение браслета слежения зависит от доброй воли подозреваемого, а если НАБУ несогласно, то нужно выбрать другую меру пресечения.