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    Общество

    Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека

    (обновлено: )1410
    По словам Насирова, в своей жалобе он указывает на то, что его задержание антикоррупционными органами и дальнейшие действия правоохранителей противоречат действующему законодательству.
    Роман Насиров
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него со стороны НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    Роман Насиров. Архивное фото
    УНИАН
    Насиров де-факто по-прежнему руководит ГФС - Вакаров

    Об этом Насиров написал на своей странице в сети Facebook.

    "Европейский суд принял жалобу на незаконные действия НАБУ и САП", — написал он.

    По словам Насирова, в своей жалобе он указывает на то, что его задержание антикоррупционными органами и дальнейшие действия правоохранителей противоречат действующему законодательству. 

    "Моя жалоба в Европейский суд по правам человека имеет убедительную доказательную базу, которая свидетельствует о незаконности моего задержания, незаконные действия в суде при избрании меры пресечения, давление на правоохранителей и суд, незаконное лишение меня свободы", — написал Насиров.

    По его словам, в ГПУ уже открыт ряд уголовных дел в отношении незаконных действий детективов НАБУ, прокуроров САП и судей.

    Как известно, главе ГФС объявили о подозрении в преступлениях, после чего он был отстранен от исполнения полномочий распоряжением Кабмина от 3 марта 2017 года. Однако с 4 августа подозреваемый находится в своем рабочем кабинете.

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