КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него со стороны НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом Насиров написал на своей странице в сети Facebook.

"Европейский суд принял жалобу на незаконные действия НАБУ и САП", — написал он.

По словам Насирова, в своей жалобе он указывает на то, что его задержание антикоррупционными органами и дальнейшие действия правоохранителей противоречат действующему законодательству.

"Моя жалоба в Европейский суд по правам человека имеет убедительную доказательную базу, которая свидетельствует о незаконности моего задержания, незаконные действия в суде при избрании меры пресечения, давление на правоохранителей и суд, незаконное лишение меня свободы", — написал Насиров.

По его словам, в ГПУ уже открыт ряд уголовных дел в отношении незаконных действий детективов НАБУ, прокуроров САП и судей.

Как известно, главе ГФС объявили о подозрении в преступлениях, после чего он был отстранен от исполнения полномочий распоряжением Кабмина от 3 марта 2017 года. Однако с 4 августа подозреваемый находится в своем рабочем кабинете.