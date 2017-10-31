НАБУ задержало экс-замглавы МВД за растрату 14 млн грн

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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Антикоррупционное бюро сообщило, что были задержаны экс-замглавы МВД Украины и еще два человека по делу о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для армии.

"31 октября 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 млн грн задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одну частное лицо", — говорится в сообщении НАБУ на Facebook.

По версии следствия, в 2015 году указанные лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел Украины рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД Украины, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн.

Отмечается, что три человека задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Правонарушения квалифицированы по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")."

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом в украинские СМИ сообщили о задержании сына Авакова.