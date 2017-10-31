Обмен "комплиментами" Авакова и Саакашвили. Как живет "хлам под Радой"

Министр внутренних дел Арсен Аваков во вторник сообщил, что распорядился снять охрану возле здания Верховной Рады в Киеве, где остаются митингующие. По его словам, "тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой" правоохранители не намерены.

Позже экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили выразил надежду, что Аваков назвал "хламом" у Рады депутатов, а не участников митинга в Киеве.

"Давно пора! Надеюсь, под словом "хлам" подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко (депутаты Рады — ред.) и другие славные представители барыг во власти, так как Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, пришедших с ними пообщаться. Надеюсь, 7 ноября, когда депутаты Рады будут сдавать экзамен народу, они не окажутся за спинами нацгвардейцев и 7-го люди смогут проходить свободно, без прохождения нескольких кордонов полиции для общения с депутатами по поводу невыполненных обещаний. Дорогие депутаты, следуйте приказу вашего министра и приходите на заседание без охранников", — написал Саакашвили в Facebook.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

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Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В воскресенье у Рады прошло вече, организованное Саакашвили. Политик заявил, что намерен выдвинуть власти новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября. Сейчас у здания парламента остаются несколько десятков человек с палатками.