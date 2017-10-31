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31.10.201714:27
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    Обмен "комплиментами" Авакова и Саакашвили. Как живет "хлам под Радой"

    Тема:

    Протесты под Радой и блокирование Roshen (318)

    (обновлено: )27620
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Министр внутренних дел Арсен Аваков во вторник сообщил, что распорядился снять охрану возле здания Верховной Рады в Киеве, где остаются митингующие. По его словам, "тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой" правоохранители не намерены.

    Позже экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили выразил надежду, что Аваков назвал "хламом" у Рады депутатов, а не участников митинга в Киеве.

    Арсен Аваков. Архивное фото
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    Министерство воровских дел. Аваков снова "достал" окружение Порошенко

    "Давно пора! Надеюсь, под словом "хлам" подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко (депутаты Рады — ред.) и другие славные представители барыг во власти, так как Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, пришедших с ними пообщаться. Надеюсь, 7 ноября, когда депутаты Рады будут сдавать экзамен народу, они не окажутся за спинами нацгвардейцев и 7-го люди смогут проходить свободно, без прохождения нескольких кордонов полиции для общения с депутатами по поводу невыполненных обещаний. Дорогие депутаты, следуйте приказу вашего министра и приходите на заседание без охранников", — написал Саакашвили в Facebook.

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

    Читайте также: Аваков недоговаривает, говоря об отношениях с Порошенко – Разумков

    Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В воскресенье у Рады прошло вече, организованное Саакашвили. Политик заявил, что намерен выдвинуть власти новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября. Сейчас у здания парламента остаются несколько десятков человек с палатками.

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