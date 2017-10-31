НАБУ проводит обыски у сына Авакова

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает во вторник "Украинская правда" со ссылкой на свои источники. Позже эту информацию подтвердил сам глава МВД. Виктор Чевгуз, facebook Адвокат: Аваков показывает дутую статистику раскрываемости преступлений

"По информации собеседников, обыски проходят у сына Авакова – Александра. По данным собеседников, обыски проходят в рамках расследования о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года", — говорится в сообщении издания.

В то же время пресс-секретарь министра Наталья Стативко в комментарии отметила: "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию".

Позже эту информацию подтвердил сам Аваков. "Да, пришли к сыну с обысками", — сообщил он изданию.

НАБУ в 2016 году получило в подследственность производство относительно хищения в крупных размерах и злоупотребление служебным положением в руководящей структуре МВД при закупке по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд подразделений в АТО. По решению суда детективы получили доступ к счетам компании "Днипровенд", которую связывают с сыном главы МВД Александром Аваковым. Расследование дела длится уже почти год.

Читайте также — Чужой против хищника. Соцсети взволновал конфликт Порошенко и Авакова

В феврале 2016 года появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на Александра Авакова обсуждает с мужчиной, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии тактических рюкзаков для подразделений ведомства по, очевидно, завышенной цене.