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    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: "принц Аваков" и тотальная феодализация Украины

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (64)

    (обновлено: )820100
    Политические эксперты и аналитики обсуждают решение суда по мере пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра, а также визит главы государства в Саудовскую Аравию.
    Суд по делу Александра Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Соломенский районный суд Киева отпустил под личное обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра, подозреваемого в растрате государственных средств.

    Арсен Аваков
    Андрей Поликовський/iPress.ua
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    Соответствующее решение в среду вечером, 1 ноября, принял судья Виталий Украинец. В то же время суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание сына главы МВД законным. На сына министра возложен ряд обязательств: не отлучаться из населенного пункта проживания без ведома суда и следственных органов, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение миграционной службы паспорта для выезда за границу, воздерживаться от контактов со свидетелями и надеть электронный браслет. Прокуратура требовала содержания подозреваемого под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

    Политические эксперты и аналитики прокомментировали решение суда по сыну министра внутренних дел, озвучив дальнейшие прогнозы.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, ситуация после суда по Александру Авакову свидетельствует о достигнутых договоренностях его отца с главой государства Петром Порошенко.

    "Похоже, все вопросы между Порошенко и Аваковым утрясли. Американцам дали сигнал, что Аваков будет себя хорошо вести. В общем, алчные гиены помирились, чтобы и дальше жрать украинцев. А также дружно выполнять "Минск" из-под нагайки Вашингтона…", - написал Корнейчук в Facebook.

    Также он отметил, что общество активно обсуждало задержание Авакова-младшего, однако проигнорировало принятие скандальных пенсионной и медицинской реформ.

    Скриншот с Facebook

    "Вот поэтому мы и обречены на то, что нас можно грабить бесконечно…", - подытожил аналитик.

    Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев считает, что в конфликте вокруг Александра Авакова «вся полицейская конница и вся полицейская рать» отбили сына министра.

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    "И к слову совершенно даже не важно, виновен Аваков-младший или нет. Даже если он невиновен (что маловероятно), и если наезд НАБУ действительно был актом политического давления на Авакова (а вот это наверняка), то действия Авакова и его подчинённых в связи с этим арестом это, конечно, совершенно прекрасная иллюстрация чисто феодального характера устройства нашего государства", — отметил Ткачев.

    Он отметил, что размер требуемого прокуратурой залога в 5 млн гривен — это треть суммы от скандальной закупки "рюкзаков МВД", по которой фигурирует сын Авакова.

    Скриншот с Facebook

    "Я никогда не поверю, что у Авакова не было 200 килобаксов на выкуп сыночки из СИЗО без всякого кипеша и строго в рамках закона. Но он предпочёл устроить цирк с конями. Что это? Тупая селюцкая жадность? Или вопрос принципа: Аваков счёл себя чисто по-феодальному оскорблённым тем фактом, что его неприкосновенность поставили под сомнение какие-то шлимазлы из НАБУ?

    В любом случае, это прекрасно", — подчеркнул журналист.

    В свою очередь политолог Михаил Павлив выразил мнение в контексте дела Авакова-младшего, период "коалиции достоинства" вышел на финишную прямую.

    "Цикл коалиции гидности 2014-2017 года заканчивается. Говоря языком классика: она еще повоняет и о ней забудут. Начинается турбулентность. Как было уже не будет", - отметил эксперт.

    Facebook Михаила Павлива
    Скриншот с сайта Facebook

    Наряду с этим эксперты также обратили внимание на визит главы государства в Саудовскую Аравию, в частности на его объявление о намерениях двух стран упростить визовый режим.

    "Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину — самыми дорогими для саудитов", — сказал Порошенко.

    По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, визу в СА получить будет все равно по-прежнему невозможно.

    "Договорились упростить визовый режим — визу в СА получить будет так же невозможно как и раньше, но теперь это будет значительно дешевле для украинцев", - сообщила эксперт.

    Она также отметила, что Порошенко во время встречи с королем Саудовской Аравии выразил надежду, что официальный Эр-Рияд приобщится к международным усилиям по защите прав и интересов крымскотатарского народа.

    Facebook Елены Дьяченко
    Скриншот с сайта Facebook

    "Напомню меньше месяца назад король Салман был в Москве, наплевал на США и международные санкции и наподписывал кучу всего по нефти и не только с РФ на миллиарды дол", — резюмировала Дьяченко.

    Политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что украинцы "обязательно" воспользуются либерализацией визового режима с Саудовской Аравией.

    "Теперь каждый украинец может выпить фантастический кофе в Эр-Рияде, полететь лоукостом на хадж в Мекку и Медину, послушать муэдзина у мечети але-Увида", — отметил политолог.

    Facebook Константина Бондаренко
    Скриншот с сайта Facebook

    Также он обратил внимание на противоречивое заявление Порошенко о численности мусульман в Украине.

    "Петр Порошенко в Саудовской Аравии заявил, что в Украине проживает 2 миллиона мусульман. Официальная статистика говорит, что по состоянию на 1 января 2014 года в Украине проживало от 500 тыс до 1 миллиона мусульман. Мы — страна, которая приняла за последние годы более 1 млн беженцев с Ближнего Востока? Или как понимать слова Президента?" — уточнил Бондаренко, добавив, что это такое же число, сколько приняла вся Европа с сентября 2015 года.

    Facebook Константина Бондаренко
    Скриншот с сайта Facebook

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