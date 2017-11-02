Тренд дня: "принц Аваков" и тотальная феодализация Украины

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Соломенский районный суд Киева отпустил под личное обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра, подозреваемого в растрате государственных средств.

Соответствующее решение в среду вечером, 1 ноября, принял судья Виталий Украинец. В то же время суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание сына главы МВД законным. На сына министра возложен ряд обязательств: не отлучаться из населенного пункта проживания без ведома суда и следственных органов, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение миграционной службы паспорта для выезда за границу, воздерживаться от контактов со свидетелями и надеть электронный браслет. Прокуратура требовала содержания подозреваемого под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

Политические эксперты и аналитики прокомментировали решение суда по сыну министра внутренних дел, озвучив дальнейшие прогнозы.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, ситуация после суда по Александру Авакову свидетельствует о достигнутых договоренностях его отца с главой государства Петром Порошенко.

"Похоже, все вопросы между Порошенко и Аваковым утрясли. Американцам дали сигнал, что Аваков будет себя хорошо вести. В общем, алчные гиены помирились, чтобы и дальше жрать украинцев. А также дружно выполнять "Минск" из-под нагайки Вашингтона…", - написал Корнейчук в Facebook.

Также он отметил, что общество активно обсуждало задержание Авакова-младшего, однако проигнорировало принятие скандальных пенсионной и медицинской реформ.

Скриншот с Facebook

"Вот поэтому мы и обречены на то, что нас можно грабить бесконечно…", - подытожил аналитик.

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев считает, что в конфликте вокруг Александра Авакова «вся полицейская конница и вся полицейская рать» отбили сына министра.

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"И к слову совершенно даже не важно, виновен Аваков-младший или нет. Даже если он невиновен (что маловероятно), и если наезд НАБУ действительно был актом политического давления на Авакова (а вот это наверняка), то действия Авакова и его подчинённых в связи с этим арестом это, конечно, совершенно прекрасная иллюстрация чисто феодального характера устройства нашего государства", — отметил Ткачев.

Он отметил, что размер требуемого прокуратурой залога в 5 млн гривен — это треть суммы от скандальной закупки "рюкзаков МВД", по которой фигурирует сын Авакова.

Скриншот с Facebook

"Я никогда не поверю, что у Авакова не было 200 килобаксов на выкуп сыночки из СИЗО без всякого кипеша и строго в рамках закона. Но он предпочёл устроить цирк с конями. Что это? Тупая селюцкая жадность? Или вопрос принципа: Аваков счёл себя чисто по-феодальному оскорблённым тем фактом, что его неприкосновенность поставили под сомнение какие-то шлимазлы из НАБУ?

В любом случае, это прекрасно", — подчеркнул журналист.

В свою очередь политолог Михаил Павлив выразил мнение в контексте дела Авакова-младшего, период "коалиции достоинства" вышел на финишную прямую.

"Цикл коалиции гидности 2014-2017 года заканчивается. Говоря языком классика: она еще повоняет и о ней забудут. Начинается турбулентность. Как было уже не будет", - отметил эксперт.

Facebook Михаила Павлива Скриншот с сайта Facebook

Наряду с этим эксперты также обратили внимание на визит главы государства в Саудовскую Аравию, в частности на его объявление о намерениях двух стран упростить визовый режим.

"Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину — самыми дорогими для саудитов", — сказал Порошенко.

По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, визу в СА получить будет все равно по-прежнему невозможно.

"Договорились упростить визовый режим — визу в СА получить будет так же невозможно как и раньше, но теперь это будет значительно дешевле для украинцев", - сообщила эксперт.

Она также отметила, что Порошенко во время встречи с королем Саудовской Аравии выразил надежду, что официальный Эр-Рияд приобщится к международным усилиям по защите прав и интересов крымскотатарского народа.

Facebook Елены Дьяченко Скриншот с сайта Facebook

"Напомню меньше месяца назад король Салман был в Москве, наплевал на США и международные санкции и наподписывал кучу всего по нефти и не только с РФ на миллиарды дол", — резюмировала Дьяченко.

Политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что украинцы "обязательно" воспользуются либерализацией визового режима с Саудовской Аравией.

"Теперь каждый украинец может выпить фантастический кофе в Эр-Рияде, полететь лоукостом на хадж в Мекку и Медину, послушать муэдзина у мечети але-Увида", — отметил политолог.

Facebook Константина Бондаренко Скриншот с сайта Facebook

Также он обратил внимание на противоречивое заявление Порошенко о численности мусульман в Украине.

"Петр Порошенко в Саудовской Аравии заявил, что в Украине проживает 2 миллиона мусульман. Официальная статистика говорит, что по состоянию на 1 января 2014 года в Украине проживало от 500 тыс до 1 миллиона мусульман. Мы — страна, которая приняла за последние годы более 1 млн беженцев с Ближнего Востока? Или как понимать слова Президента?" — уточнил Бондаренко, добавив, что это такое же число, сколько приняла вся Европа с сентября 2015 года.