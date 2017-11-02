Бортник об атаке на Авакова: схватка будет смертельной

Андрей Поликовський/iPress.ua

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что дальнейшие действия министра МВД Арсена Авакова будут зависеть от того, кого он определит инициаторами атаки — американцев или президента и с его окружением. И от этого будет зависеть, насколько быстро конфликт перейдет в публичную плоскость.

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"Публичный разрыв межу БПП и "Народным фронтом" случится летом-осенью 2018 года, если Аваков поверит, что что за атакой на него стоит Порошенко. Если Аваков будет думать, что это Госдеп, разрыв случиться ближе к выборам — зимой-весной 2019 года", — сказал Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

Как считает политолог, в любом случае подковерная борьба между Аваковым и окружением президента очень серьезно обострится.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Но в то же время сегодня ни "Народный фронт", ни Аваков, ни Порошенко друг без друга существовать не могут. И поэтому эта схватка под ковром станет абсолютно смертельной, но пока что в публичную плоскость переходить не будет. Думаю, что все это будет взрываться уже ближе к выборам 2019 года. Пока все перейдет в хроническую форму, то есть схватка в суде вокруг дела сына Авакова и противостояние под ковром. И попытки друг друга подставить, вызвать друг у друга кризис, элементы информационной атаки, снятие охраны с Верховной Рады — это только небольшая часть элементов борьбы, и только публичной ее части. Стороны теперь — лютые заклятые враги, потому что окружение Авакова считает, что за атакой на него может и стоит президент, и доверия между сторонами нет, даже если президент и пытается убедить, что за этим стоят американцы. Не верят, потому что раньше была атака на Николая Мартыненко, на Игоря Котвицкого, еще раньше — на Максима Полякова, на Евгения Дейдея, и имея пример ситуации с Яценюком и заявление Онищенко, что именно Банковая финансировала дискредитацию Яценюка", — пояснил Бортник.

По его мнению, процесс над сыном Авакова будет разваливаться и замораживаться на судебных стадиях. При этом не стоит ожидать, что "война" между силовыми структурами выльется на улицы городов.

"На это очень плохо смотрят западные партнеры. И первый, кто выроет топор войны публично, сразу же станет жертвой за счет иностранного, прежде всего, американского вмешательства. Пример Коломойского всем очевиден. Поэтому будут люто друг друга уничтожать, но под ковром, из-за угла, а в публичную плоскость никто переходить не будет", — пояснил Бортник.

При этом эксперт полагает, что отставка с должности министра внутренних дел Авакову не угрожает.

"Без этого баланса власть не может существовать. Хотя "Народный фронт" потенциально мог бы и давно был бы обязан делегировать другого своего представителя на пост министра МВД. Но поскольку Аваков захватил значительный силовой, финансовый ресурс внутри "Народного фронта", и эта политическая сила так и не превратилась в партию, а осталась клубом соучастников, то, к сожалению, этого не случиться. Это убивает "Народный фронт", убивает любые их перспективы. Пока что Аваков останется на своей должности, но это вылезет им боком в 2019 году во время выборов, когда Аваков, допустим, может переметнуться к Тимошенко, и "Народный фронт" может перестать быть абсолютно лояльным к президенту", — считает Бортник.

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