Сладости одного президента. Конкурентов Roshen просят на выход

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Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Ахиллесова пята президента

Корпорация Roshen является ключевым звеном в бизнес-империи президента Порошенко, и любые угрозы этому бизнесу вызывают у главы государства нескрываемое раздражение. Достаточно вспомнить так называемый "панамский скандал" с документами юридической компанией Mossack Fonseca, согласно которым владельцы Roshen перевели ее акции на счета офшорной компании. По мнению международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), данная операция была осуществлена с целью сэкономить на налогах в случае продажи корпорации. Тогда Порошенко пришлось долго рассказывать про "слепой траст", который независимо управляет Roshen якобы без всякого влияния президента.

"Ситуация с бизнесом президента компанией Roshen выглядит парадоксальной, потому что президент формально передал бизнес в слепой траст и формально президента не должно волновать, что происходит с Roshen. Но мы даже видим по реакции спикеров Банковой, что президента этот вопрос волнует, потому что проходят акции "Я люблю Roshen", "Я покупаю Roshen". Они проходят в отместку за акции "Я не покупаю Рошен". Это говорит о том, что у президента есть ахиллесова пята, что все его мысли сосредоточены на своей компании. Президента в первую очередь волнует вопрос личного бизнеса, а не государственные дела. Вопрос Roshen еще не до конца развернут, а он уже начинает вызывать у президентского окружения достаточно нервную реакцию. Они понимают, что "Roshen — это то детище, которое он готов защищать всеми силами. Даже "Самопомощь" пытается дистанцироваться от блокады, заявляя, что это не блокада партией, а блокада общественностью. Они понимают, что власть, когда ее заденут за собственный карман, покажет зубы и не будет терпеть, а может перейти к определенным действиям", — заявил РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

Должен остаться только один

В ходе проведения АТО основные конкуренты Roshen — компании "АВК" и "Конти" лишились производственных мощностей в Донецке и Луганске, моментально уступив свои позиции Roshen, который почти сразу захватил ниши конкурентов, став доминировать в торговых сетях по всей стране.

"Конти" пыталась экспортировать сладости со своих российских заводов, но попала под санкции, и осталась вне рынка. Roshen осталась единственной компанией, которая сохранила свои мощности и свое присутствие по всей Украине. Они доминируют на этом рынке, они говорят сетям: у нас есть собственная розница, хотите берите, хотите нет, но условия будут такие. Это возможно только в том случае, если вы будете обладать необходимым объемом продаж", — заявил РИА Новости Украина директор генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

По его словам, внутренний рынок сладостей очень маленький и он продолжает сокращаться, поэтому некоторые из крупных компаний предпочитают сосредоточиться на российском рынке.

"Что касается российского рынка, он в несколько раз больше по потреблению. А если многие выбирают Россию, увеличивают присутствие РФ, то это означает, что в Украине их не особо сейчас ждут. В России им действительно проще работать, чем в Украине, там нет такой конкуренции, их заводы остались на территории РФ, поэтому выйти на украинский рынок им крайне тяжело, поскольку нужно вновь инвестировать в производство на падающем рынке. Они налаживают экспорт в другие страны, в частности, я сам видел как в Польше на прилавках лежат конфеты как Roshen, так и "Конти", их продукция востребована в соседних странах, но объемы там все еще небольшие", — отметил Дорошенко.

После введения российского продуктового эмбарго экспорт украинских сладостей в эту страну обвалился в разы, после чего украинские кондитеры стали искать возможности для переноса производства в Россию. По данным российских СМИ, компания "Конти" договорилась о покупке кондитерской фабрики "Красная заря" в российском городе Иваново. В Курской области России уже работают дочерняя структура компании "Конти-рус" и кондитерский комбинат.

В 2014 году "Конти" пришлось остановить работу двух кондитерских фабрик в Донецкой области. При этом, бизнес компании в России активно развивается: "Конти" сообщила о строительстве новых линий и увеличении производства.

По данным Дорошенко, конкуренты Roshen пытаются нарастить бизнес не с проста. На украинском рынке стремительно падают продажи ввиду резкого снижения покупательского спроса и повышения цен на шоколад ввмиду заоблачного курса доллара. Растут продажи только в дешевом сегменте. Поэтому возводить в Украине новые производственные мощности конкурентам Порошенко нет смысла.

Блокада, что мертвому припарки

Сам кондитерский бизнес Порошенко чувствует себя неплохо. Доля Roshen на внутреннем рынке сладостей за последние несколько лет увеличилась с 20% до почти 40%, оставив далеко позади главных конкурентов. Пока остальные конкуренты закрывают или теряют свои производственные мощности из-за конфликта на востоке, Roshen строит в Борисполе новую бисквитную фабрику. Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд. гривен.

Количество фирменных магазинов компании выросло в несколько раз, компания по чистой случайности регулярно выигрывает тендеры на поставку кондитерских изделий в госучреждения — президентскую продукцию массово закупают как детские сады, так и Кабинет министров.

"Произошло слияние власти и бизнеса, при этом, формально президент не контролирует Roshen, мы видим визуально, что по всему Киеву открывают фирменные магазины, увеличивается ассортимент в супермаркетах. Есть определенное способствование власти в вытеснении остальных производителей, уменьшении их доли в больших торговых сетях. Поэтому эта ситуация подчеркивает, что если у нас президент олигарх, то он в первую очередь олигарх, а не президент", — считает Якубин.

Так называемая блокада фирменных магазинов Roshen сторонниками МихоМайдана вряд ли существенно отразится на бизнесе президента и пошатнет его финансовое состояние.

Во-первых, его окружение уже влезло в остальные виды прибыльных отраслей экономики0 (строительство, банки, энергетика, углепром, нефтегаз), поэтому кондитерский бизнес составляет лишь небольшую, хотя и важную часть доходов президента.

Во-вторых, фирменные магазины составляют только 3% в продажах компании, львиную часть продукции продают через оптовиков, в крупных торговых сетях и в бюджетных организациях. В 2016 году продажи Roshen в Украине сохранились на уровне 2015 года — 220 тыс. тонн, в 2017 году руководство прогнозирует сохранить эти объемы продаж. Кроме того, президентская компания планирует наращивать экспорт.

"Мы продаем 65% своей продукции в Украине, 35% идет на экспорт. Доля продаж в ЕС составляет 5% общего объема. В РФ не экспортируем ничего с 2013 года… До 2013 года доля экспорта в Россию от общего экспорта составляла 58%. Наши поставки в страны СНГ сократились, но достижением этого года стало то, что мы это падение компенсировали ростом в ЕС, странах Ближнего Востока, плюс чуть-чуть нарастили продажи в Украине. И, в результате, мы вышли в ноль", — отметил президент Roshen Вячеслав Москалевский.

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Закрытие фабрики в Липецке (производство остановлено в апреле этого года), равно как и блокада фирменных магазинов не сильно отразится на кондитерском бизнесе Порошенко, пока его продукцию ввиду дешевизны готова покупать большая часть населения. С помощью коррупционных схем и политики выкручивания рук торговым сетям кондитерскому бизнесу президента ранее удавалось существенно нарастить свою долю на рынке. Однако в случае массового организованного бойкота его продукции со стороны населения (количество бойкотирующих стремительно растет) кондитерскую империю Порошенко неименуемо ожидает крах и обесценивание активов.