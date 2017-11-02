Эксперт: скажем прямо, исход будущих президентских выборов в руках Авакова

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Несмотря на резонанс вокруг так называемого дела о рюкзаках, в котором фигурирует сын главы МВД, сам Арсен Аваков советует спокойно воспринимать ситуацию. Он уверен, что его сын докажет в суде свою невиновность.

Аваков также написал в Twitter, что не стоит фантазировать на счет его отношений с президентом Петром Порошенко. Его заявление стало ответом на слухи о конфликте с главой государства, когда политики якобы поссорились из-за палаточного городка под парламентом.

Кто стоит за делом против сына главы МВД и станет ли оно причиной отставки Авакова, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировала политтехнолог Екатерина Одарченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Справа проти сина міністра внутрішніх справ схожа на намагання дискредитувати або усунути Арсена Авакова, як стверджують його однопартійці з "Народного фронту"?

— Тут є декілька факторів. Давайте розглянемо в цілому роботу антикорупційних органів і їх намагання бути незалежними в цьому процесі. Дійсно, вони проявляють деяку долю незалежності і взагалі в розвинених країнах такі розмови не ведуться, тому що подібні речі — це прямий конфлікт інтересів, оскільки син не може займатись справами, де його батько має прямий політичний вплив. Якщо ви пам'ятаєте скандал з "Бурісмою" та Джо Байденом, там же чому в Америці це було настільки резонансно? Тому що розмова йшла про те, що Байден використовує свою політичну позицію для досягнення прибутків для свого сина. Тому в цивілізованій країні це в цілому неможливо, адже справа там має політичне забарвлення. Будь-які відносини між "Народним фронтом" і БПП зараз мають політичне забарвлення, бо вони спільно працюють у спільній коаліції і відтоді мають як протиріччя, так і спільні прагнення. Зараз якогось такого явного конфлікту немає, є протистояння, тобто протистояння — це не діалог, це такий діалог на підвищених тонах, який існує, в тому числі, ми ж розуміємо, що ніяких мітингів би не відбувалось, якщо позиція поліції і позиція МВС була в цілому інакшою, правда?

Тому що опозиційні сили, які намагались організувати щось подібне, вони просто це технічно не могли зробити, тому що поліція їх не пускала. І, знову ж таки, роль поліції зараз є дуже важливою, тому що вона диктує поведінку на майбутніх президентських виборах, тобто як Арсен Аваков буде використовувати і трансформувати свій вплив на майбутніх виборах, чи буде співпрацювати з президентом, чи будуть якісь нові об'єднання, чи, припустимо, вступ ключових осіб "Народного фронту" до БПП, чи створення нового політичного проекту, тобто як цей вплив буде корелюватись. Я думаю, що справа закінчиться нічим, тому що це ще є аспект дуже грамотного відволікання уваги, бо проводяться дуже багато суттєвих рішень зараз, особливо реформи, зміни до Пенсійного кодексу, речі, неприємні для суспільства, і, безумовно, симпатичніше обговорювати справи і чергові виступи генпрокурора.

Чи є сенс у припущеннях, що президент намагається монополізувати контроль над силовими органами, і тому потрібно прибрати непідконтрольного міністра-одного з лідерів "Народного фронту"?

— Зараз посунути міністра Авакова видається просто неможливим, тому що є розуміння політичного квотування, і зараз вже «Народний фронт» втратив декілька суттєвих позицій, тому Аваковим точно не поступляться… кожен президент, на жаль, воліє до монополії впливу на силові органи. Але нам потрібно говорити, чи потрібно це, тому що так, це протистояння формує демократію, протистояння завжди формує демократію. Нехай у нас це така комічна поки що демократія, несправжня, боротьба інтересів, але все рівно, це краще, аніж монополія впливу будь-якого президента, чи то Віктор Янукович, чи то Леонід Кравчук, чи то Петро Порошенко, але точно дозволяти йому видалити всі системи стримувань і противаг, що є основою ліберальної демократії, ми як суспільство не маємо дозволити.

Чи варто на час розслідування справи, де фігурує син міністра внутрішніх справ, тимчасово відсторонити від роботи міністра Авакова або підвести до думки самоусунутись?

— Якби пан Аваков ніс реальну політичну відповідальність, він би подав у відставку відразу після вибуху під "Еспресо-ТВ", але ми знаходимось не в США, і не в Німеччині, і навіть після того, як відбувалась ситуація в Калинівці, ми не спостерігали відставок ключових осіб, які за це відповідали, а це — майже мільярд збитків для країни, це села, які постраждали катастрофічно і ніхто поки що не скомпенсував. Тому сценарій добровільної відставки — його не буде, а сценарій зниження рейтингу "Народного фронту" — його і так немає, потрібно створювати новий політичний проект, але у Авакова особисто підтримка все ж таки залишається, бо він дуже багато інвестує і в публічну політику, і в комунікації, бачите, ми ж з вами його Twitter обговорюємо частіше, ніж інших.

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К слову, политический аналитик Петр Охотин считает, что в политикуме Украины — все друг с другом дружат, вопрос только в том, кто кого ударит первым. В эфире "ГС" он также заявил, что отношения Петра Порошенко и Арсена Авакова сродни союзу орла и кобры.