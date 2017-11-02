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    Соцсети о деле Авакова-сына: "неужели гиены помирились?"

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (63)

    (обновлено: )44660
    Украинский суд достоин звания самого гуманного в мире: в среду, 1 ноября, Александра Авакова - сына главы МВД, задержанного НАБУ по нашумевшему "делу о рюкзаках", отпустили под личное обязательство. Как отреагировали на такую новость в соцсетях?
    Александр Аваков после задержания
    Радио Свобода

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Дело о рюкзаках" для МВД, в котором фигурирует сам наследник Арсена Авакова Александр, получило неожиданный поворот: суд Киева отпустил сына министра внутренних дел, подозреваемого в растрате государственных средств, отпустили под личное обязательство. В то же время суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание сына главы МВД законным.

    В соцсетях вердикт столичного суда вызвал шумное обсуждение: " Похоже, все вопросы между Порошенко и Аваковым утрясли. В общем, алчные гиены помирились, чтобы и дальше жрать украинцев", " Украина. Наши дни. Судья выносил решение в отношении сына главы МВД со стоящей в президиуме за его спиной группой поддержки подозреваемого. Что характерно, боец в зеленом камуфляже был без опознавательных знаков". "Судебная система в стране правящего олигархата не может быть демократической. И не будет. Перед законом, в котором упоминается залог, люди априори не могут быть равны", — пишут украинцы в сетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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