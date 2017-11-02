Соцсети о деле Авакова-сына: "неужели гиены помирились?"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Дело о рюкзаках" для МВД, в котором фигурирует сам наследник Арсена Авакова Александр, получило неожиданный поворот: суд Киева отпустил сына министра внутренних дел, подозреваемого в растрате государственных средств, отпустили под личное обязательство. В то же время суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание сына главы МВД законным.

В соцсетях вердикт столичного суда вызвал шумное обсуждение: " Похоже, все вопросы между Порошенко и Аваковым утрясли. В общем, алчные гиены помирились, чтобы и дальше жрать украинцев", " Украина. Наши дни. Судья выносил решение в отношении сына главы МВД со стоящей в президиуме за его спиной группой поддержки подозреваемого. Что характерно, боец в зеленом камуфляже был без опознавательных знаков". "Судебная система в стране правящего олигархата не может быть демократической. И не будет. Перед законом, в котором упоминается залог, люди априори не могут быть равны", — пишут украинцы в сетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook