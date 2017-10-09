Луценко заявил, что по делу Шеремета зацепок пока нет

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что когда следствие найдет зацепку в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, преступление будет раскрыто.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

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"По делу Шеремета мы работаем, ГПУ осуществляет только процессуальное руководство, а следственная группа МВД осуществляет масштабный сбор информации. Но кроме сбора информации нужна еще оперативная удача", — отметил он.

"Как только мы найдем хоть элементарную зацепку, она приведет к раскрытию. Пока следствие тяжело работает", — добавил Луценко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".