Загадочная экстрадиция. Что ждет Каськива в Украине?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Беглый Каськив

Владислав Каськив был объявлен в международный розыск Украиной в марте 2016 года. Его подозревают в хищении госсредств на сумму в 7,5 миллионов гривен. Бывшему чиновнику было предъявлено подозрение по статье "присвоение, растрата имущества" и "служебный подлог" Уголовного кодекса, а на его имущество наложен арест.

Каськив подал ходатайство о политическом убежище в Панаме

18 августа Каськива задержали в Панаме, а 9 сентября суд его арестовал.

Сам Каськив заявил, что направился в Панаму для реализации инвестиционных проектов. "Мы приехали три недели назад. Я анализировал инвестиционные проекты и возможности экспорта продукции из Украины в ряде стран региона. Сочетал деловую и частную поездку с семьей. Планово должен был возвращаться в Европу в конце августа. С сентября у меня был запланирован довольно жесткий график, связанный с бизнесом", — заверил он.

Позднее стало известно, что панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога 600 тысяч долларов, ограничив передвижение городом.

"Этой ночью… Панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога 600 тысяч долларов и ограничил его передвижение… Как только он заплатит деньги, его освободят из-под стражи", — сообщил замлавы ГПУ Евгений Енин.

Сам экс-чиновник уже воспользовался механизмами защиты, и уже подал документы о предоставлении ему политубежища.

В тоже время Украина обратилась к властям Панамы о его выдаче. Однако в ГПУ прогнозирует решение вопроса об экстрадиции в Украину Каськива не раньше июня 2017 года.

В свою очередь директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что шансы на то, что Каськива все же выдадут украинской стороне довольно высоки. Однако, по его мнению, в этом случае будет положено начало возврата в Украины бывших чиновников, против которых открыты дела. "Конечно, если хоть кого-то из чиновников бывших вернут в Украину, и доведут это дело до конца, когда принцип неотвратимости наказания начнет действовать у нас в стране, конечно же, тут сразу же коснется вопрос и Онищенко, и других беглецов, если они, конечно, не находятся в юрисдикциях, в которых право не работает в понимании европейском", — сказал Лесничий.

Недвижимость в Панаме

Вскоре после ареста Каськива в Панаме, зам генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что экс-чиновник владеет там объектами недвижимости, стоимость одного из которых превышает 500 тысяч евро.

По словам Енина, силовикам известно о нескольких дорогих объектах, стоимость которых превышает сумму залога.

"По имеющейся у нас информации, это не единственный объект, которым владеет Каськив в Панаме", — сказал он.

Однако общую сумму активов Каськива в Панаме зам генпрокурора не стал озвучивать.

От Ющенко к Януковичу

Биография Каськива и его политическая карьера наполнена резкими переменами. Еще в 90-е он был координатором программ фонда "Возрождение", создавал коалицию общественных организаций "Свобода Выбора".

В 2004 году Каськив руководил Координационным центром гражданской кампании ПОРА, принявшей активное участие в Оранжевой революции. Он даже получил памятный знак "Выдающемуся участнику оранжевой революции". А после около года был внештатным советником президента Виктора Ющенко.

После этого Каськив был избран нардепом по списку блока "Наша Украина — Народная самооборона". В 2009-2010 годах работал в качестве советника премьера Юлии Тимошенко по вопросам иностранных инвестиций.

С 23 декабря 2010 года по 15 марта 2014 Каськив был главой Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. А в 2012 году Каськив попал в скандал из-за подписания соглашение на 1 миллиард долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине.

Испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Вскоре выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он — лыжный инструктор.

Читайте также: Klassekampen: в Украине-то ничего не изменилось, стало только хуже

Для проведения зимней олимпиады 2022 года в 2012 году Госагентство по инвестициям планировало создать горнолыжный курорт на Боржавском хребте. Журналисты выяснили, что земли, на которых планировалось создать курорт, принадлежали двоюродному брату Владислава Каськива — Александру Матковскому.

Еще один проект Госинвестпроекта стоимостью 372 миллиона гривен — строительство Воздушного экспресса, который должен был связать аэропорт Борисполь с Киевом. В 2013 году экспортно-импортный банк Китая открыл кредитную линию для строительства, но оно так и не началось. В то же время в МВД заявляли, что в рамках этого проекта приобреталась земля по завышенной стоимости, а средства размещались на счетах фиктивного предприятия.