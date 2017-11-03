И гарант на броневике собственного производства? Соцсети о скандале с НАБУ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

После "рюкзаков Авакова" НАБУ перешло к более тяжким делам – "броневикам Порошенко". Соломенский райсуд Киева разрешил детективам НАБУ провести выемку документов завода "Ленинская кузня", принадлежащего президенту Петру Порошенко и нардепу Игорю Кононенко, в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам. Согласно информации СМИ, об этом говорится в определении суда от 18 октября, обнародованном в Госреестре судебных решений.

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В соцсетях такие новости вызвали немалый ажиотаж: "Лександр свет Арсенович — просто щенок со своими яхонтовыми рюкзаками… Да! И куда руки-то отрубленные складывать, пане Гарант?"; " Как Вы думаете, может президент воюющей типа страны иметь в своей собственности военный завод??? Это вообще как?". "Декоммунизация — это когда на броневиках не провозглашают длинные речи, а зарабатывают длинные гривны", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook