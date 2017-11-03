наверх
03.11.201713:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    И гарант на броневике собственного производства? Соцсети о скандале с НАБУ

    (обновлено: )22320
    Блокада Roshen? Об этой шумной акции все уже давно забыли. Предприятие президента Порошенко "всплыло" в более грандиозном скандале: говорят, завод гаранта продавал бронемашины "Тритон" с трехкратной накруткой. Что пишут об этом в соцсетях?
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    После "рюкзаков Авакова" НАБУ перешло к более тяжким делам – "броневикам Порошенко". Соломенский райсуд Киева разрешил детективам НАБУ провести выемку документов завода "Ленинская кузня", принадлежащего президенту Петру Порошенко и нардепу Игорю Кононенко, в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам. Согласно информации СМИ, об этом говорится в определении суда от 18 октября, обнародованном в Госреестре судебных решений.

    Читайте также: Как будут "обстреливать Москву", или Субъективные заметки о броневиках

    В соцсетях такие новости вызвали немалый ажиотаж: "Лександр свет Арсенович — просто щенок со своими яхонтовыми рюкзаками… Да! И куда руки-то отрубленные складывать, пане Гарант?"; " Как Вы думаете, может президент воюющей типа страны иметь в своей собственности военный завод??? Это вообще как?". "Декоммунизация — это когда на броневиках не провозглашают длинные речи, а зарабатывают длинные гривны", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Проверка рюкзака Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?