Как будут "обстреливать Москву", или Субъективные заметки о броневиках

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Один беглый российский политик, хорошо известный украинским телезрителям, заявил в эфире одного из телеканалов, что в Россию он, в конечном счете, вернется, но — "по-видимому, возвращаться придется на броневике"… И случится это тогда, когда "этот режим (в РФ — Ред.) начнет меняться".

Начнет ли в России меняться режим — как знать. Посмотрим. Но вот, кстати, об украинских броневиках. Их не будет на параде, который готовятся провести в Киеве в День Независимости.

"В этом году военный парад будет без военной техники. То есть военная техника не будет ехать во время парада, но будет отдельная выставка последних образцов военной техники непосредственно от улицы Крещатик к Европейской площади", — сказал министр обороны Украины Степан Полторак на пресс-конференции в Киеве.

В параде примут участие 4,5 тысячи украинских военнослужащих ВСУ, а также бойцы Нацгвардии и пограничники. Пройдут и представители примерно десяти стран-партнеров Украины (а партнеры Киева теперь — из НАТО). Уже прошла первая репетиция парада.

Что до военной техники, то с 21 по 25 августа все желающие смогут ознакомиться с её образцами (всего обещают выставить 70 единиц).

И все же выставка — это не участие в параде. Объяснения, что всю мощь показали уже… в прошлом году, звучат, согласитесь, не очень убедительно. Злые языки в соцсетях и на кухнях клевещут: возможно, устроители милитари-действа опасаются, что в самый торжественный момент "что-то застрянет на Крещатике". Но патриотически настроенные пользователи тут же раскрывают их роль "агентов Кремля".

Вот и российское издание Life.ru напоминает, что после распада СССР украинская армия считалась одной из сильнейших в мире — 700 тысяч военных, 8700 танков, 11000 БМП и БТР, около 1100 самолетов… Понятно, такую армаду Украина могла содержать только вместе с другими союзными республиками.

С тех пор многое изменилось. "…Численность ВСУ сократилась почти в семь раз, а большая часть вооружения была просто распродана", — отмечает издание. Так, танков к моменту начала конфликта в Донбассе в 2014 году осталось не более четырёх тысяч.

"Три года боёв и череда крупных поражений сильно ударили по боеспособности Украины. Согласно данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower (GFP), количество танков у ВСУ сократилось до 2449 единиц. Из них лишь треть реально может участвовать в боях. Аналогичная ситуация наблюдается и с количеством бронемашин. Ещё хуже дела обстоят в украинских ВВС", — пишет Life.ru.

Но на "патриотичного" (то есть — выступающего за продолжение войны) украинского читателя все эти российские инсинуации действовать, конечно же, не должны. Ведь, по утверждению официальных лиц, мощь украинской армии только растёт и крепнет.

Президент Украины Петр Порошенко назвал ВСУ "сильнейшими в Европе". В другой раз, правда, поправился: украинская армия "точно входит в пятёрку сильнейших на континенте". Всю "пятёрку" называть не стал.

А позднее Порошенко снова изменил ориентиры, сказал, что армия Украины — в "восьмёрке" сильнейших в Европе. И напомнил: Украина ежегодно тратит на оборону 5% ВВП — "больше, чем некоторые страны НАТО".

Так "сильнейшая" или "в восьмёрке"? Да не так это важно. По словам Порошенко, ВСУ — "это единственная армия, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна ее эффективно сдерживать" — и благодаря этому украинцы могут чувствовать себя "в безопасности". Ну да, конечно, как раз после Майдана и наступила самая полная "безопасность"…

newsonline24.com.ua Перспективная украинская БМП

Что до утверждений о "российской агрессии", тот тут есть разные мнения. Старые споры: в Украине идет война или АТО? Если война, то — с кем? Но факт, что с Россией, объявленной "страной-агрессором", по-прежнему действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. Возможно такое, если бы Украина действительно находилась в состоянии войны с РФ? Выводы делайте сами.

Но вернемся к технике. По словам министра, из 70 единиц на выставке, треть — абсолютно новые образцы, разработанные за последние три года украинскими конструкторами.

По всей видимости, речь идет о ракетном комплексе "Гром-2" (украинские СМИ писали, что "Украина сможет обстреливать Москву"), боевом модуле "Тайпан", беспилотном БТР "Фантом", танке FMBT и других разработках "Укроборонпрома".

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что Украина вынуждена рассчитывать только на свои собственные силы, а потому первоочередной задачей стало возрождение оборонно-промышленного комплекса, который сегодня "обеспечивает основные потребности армии".

В то же время Порошенко поставил перед украинским ОПК стратегическую задачу вывести Украину в первую пятёрку стран-экспортёров вооружений. Пока не всё идет гладко: по данным СМИ, Киев сорвал несколько контрактов. А поскольку военно-техническое сотрудничество Украины с РФ теперь прекращено, то и в будущем возможны большие трудности в борьбе за рынки, утверждают информированные источники.

newsonline24.com.ua Перспективный бронеавтомобиль

Трудности есть и сейчас — так, Украине приходится отбиваться от обвинений в будто бы имевших место поставках ракетных двигателей (или — утечке технологий) в КНДР.

Что касается успехов украинского оборонно-промышленного комплекса и надежды "только на собственные силы", то Киев в них верит, но… все же рассчитывает получить летальное оружие из США.