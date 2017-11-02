НАБУ закупало спорткостюмы у одного из фигурантов дела сына Авакова

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) закупили спортивные костюмы у Владимира Литвина, который проходит по делу сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по закупке рюкзаков для МВД. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на данные публичных закупок Prozorro.

Владимир Литвин был представителем фирмы-победителя тендера МВД на закупку рюкзаков в 2014-15 гг. В дальнейшем эта компания была признана фиктивной. Сам Литвин на суде по избранию ему меры пресечения отказался комментировать связь с фиктивной компанией, а также дружбу с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым.

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Согласно данным Prozorro, НАБУ закупило у Литвина спортивные костюмы на общую сумму 170 449,86 гривен. Закупка состоялась когда Литвин уже проходил по "делу рюкзаков". По тендерной документации соглашение подписали 10 апреля. Договор начал действовать с 10 апреля 2017 года и закончится 31 декабря 2017.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. В среду, 1 ноября, Соломенсккий райсуд Киева отпустил Авакова-младшего под личное обязательство.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.