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    Политика

    США предложили Украине договориться с РФ по миротворцам в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (209)

    (обновлено: )30610
    Курт Волкер заявил, что США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию" по миротворцам ООН, а "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина. США предложили Украине не представлять конкурирующую резолюцию по миротворцам ООН в ответ на российскую и инициативу, чтобы попробовать достичь согласия, сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    В пятницу в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, намерена ли украинская сторона представить свой собственный вариант резолюции по размещению миротворцев ООН, Волкер заявил, что США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию", а "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

    "Украина несколько лет назад подняла идею о размещении миротворческой миссии ООН на востоке Украины. В тот период времени Россия не была готова изучить это. Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим собственным предложением. Но поскольку ситуация развивается… Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, давайте попробуем начать дискуссию о принципах: что должна делать эффективная миротворческая миссия". И посмотреть, можем ли мы выйти на договоренность. Это то, где мы сейчас находимся", — пояснил американский дипломат.

    Дьяченко о компромиссной формуле введения миротворцев в Украину. Видео
    РИА Новости Украина
    Эксперт о возможном компромиссе по поводу миротворцев в Донбассе

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    По его словам, в настоящий момент ведутся дискуссии о "принципах и элементах миссии" ООН. "И если мы сможем договориться — это будет лучший вариант для продвижения вперед", — подчеркнул Волкер.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. 

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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