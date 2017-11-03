США предложили Украине договориться с РФ по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина. США предложили Украине не представлять конкурирующую резолюцию по миротворцам ООН в ответ на российскую и инициативу, чтобы попробовать достичь согласия, сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

В пятницу в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости, намерена ли украинская сторона представить свой собственный вариант резолюции по размещению миротворцев ООН, Волкер заявил, что США предложили Киеву "не представлять конкурирующую резолюцию", а "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" возможного размещения миротворческой миссии ООН в рамках российской инициативы.

"Украина несколько лет назад подняла идею о размещении миротворческой миссии ООН на востоке Украины. В тот период времени Россия не была готова изучить это. Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим собственным предложением. Но поскольку ситуация развивается… Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, давайте попробуем начать дискуссию о принципах: что должна делать эффективная миротворческая миссия". И посмотреть, можем ли мы выйти на договоренность. Это то, где мы сейчас находимся", — пояснил американский дипломат.

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По его словам, в настоящий момент ведутся дискуссии о "принципах и элементах миссии" ООН. "И если мы сможем договориться — это будет лучший вариант для продвижения вперед", — подчеркнул Волкер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.