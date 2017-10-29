Эксперт: миротворцы в Донбассе - способ затянуть решение конфликта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в пятницу в Киев для встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Такую информацию накануне озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. Также он напомнил, что на недавней встрече с Волкером в Берлине они говорили о мандате миротворческой миссии ООН, и позиция сторон по этому вопросу полностью совпала.

Цель визита Курта Волкера в Украину и возможные последствия для переговорного процесса по Донбассу в эфире радиостанции Голос столицы проанализировала эксперт-международник, управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.

Стоит ли ожидать продвижения в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс во время визита Курта Волкера?

- Да, продвижения однозначно стоит ожидать, другой вопрос, насколько мы услышим об этом в публичной плоскости сейчас.

Учитывая то, с какой активностью американская сторона, используя метод "челночной" дипломатии, продолжает упорно двигаться в этом вопросе, то я больше чем уверена, что здесь есть определенный простор для договоренностей и использования компромиссов как с украинской, так и с российской стороной. И американцы тут методично движутся.

Но учитывая то, что вопрос — достаточно чувствительный, я не думаю, что на этом этапе мы услышим какие-то конкретные решения или договоренности, или заявления, которые бы показывали нам, по какой матрице решения будут приняты.

Могут ли в ближайшее время направить хотя бы оценочную миссию для определения возможностей направления миротворцев на Донбасс?

- В любом случае, этому должно предшествовать определенное нормативное решение. И поэтому так быстро, как нам бы хотелось, эта миссия направлена не будет.

Есть одна из версий, которая имеет право на жизнь, что использование вообще самого факта этой миротворческой миссии, и демонстрация того, что стороны работают над этим, это всего-лишь затягивание процесса, потому что по времени, если по динамике смотреть, мы бы хотели получить результат уже здесь и сейчас, то есть прекращение активных военных действий, числа жертв и так далее.

Но даже если мы говорим о решении этого вопроса с использованием такого инструмента как миротворческая миссия, то это будет не прямой эффект, а по касательной, и это вопрос, который может решаться не год и не два.

Поэтому здесь нам всем надо вооружиться ожиданием с одной стороны, с другой стороны, все-таки, наверное, искать какие-то иные механизмы, чтобы уже сегодня какие-то конкретные договоренности работали на благо нашей страны и наших интересов.

Помимо миротворцев, какие еще вопросы будут обсуждаться на встречах Волкера с президентом Украины и, возможно, с другими политиками?

- Я бы предположила, и это в свое время фигурировало в анонсах этой встречи, еще где-то неделю назад, когда стало известно, что Волкер сюда приезжает, говорили о том, что это - незапланированный визит, и это совпало по времени с протестными акциями перед парламентом и на Грушевского, что тема внутренней ситуации в стране, насколько президент управляет ситуацией, контролирует ее, она тоже будет однозначно фигурировать, потому что это так или иначе отражается на способностях Украины следовать своим международным обязательствам, и прежде всего в рамках решения украинско-российского конфликта и нашего участия в Минских договоренностях.

Может ли палаточный городок, разбитый под Верховной Радой, повлиять на переговоры с Волкером?

- Я думаю, что если и окажет, то незначительное. Потому что с момента принятия решения о том, что такой визит состоится, прошло достаточное количество дней, чтобы эти акции не превратились в какое-то масштабное движение, и это действительно рассматривается как какой-то декоративный жест, не имеющий серьезных последствий для страны.

Поэтому я думаю, что это не будет центральной темой, вокруг которой будет вертеться визит Волкера. Наверное, все-таки тема миротворческой миссии, каких-то возможных других компромиссных решений в рамках украинско-российского конфликта, это будет центральной темой переговоров.

А эти все моменты, они могут быть сопряженными. Просто будут подсвечивать правильный фон и давать понимание американскому чиновнику, что здесь происходит и какие решения искать.

Ожидалось, что сразу после визита в Украину, Волкер отправится на встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, однако даты официальной встречи пока не называют. Чем может обернуться такая встреча для Украины?

- (Отсутствие даты - ред.) говорит о том, что у них нет конкретных договоренностей, по которым можно двигаться. Я имею в виду российскую и американскую сторону.

Мы знаем ту позицию, которую заявляет Россия, и комментарий Волкера по поводу недавней встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, что встреча была отличная, она говорит о том, что американская сторона склонна больше придерживаться украинского видения в этом вопросе, а это отличается от того, как это видит Россия. Поэтому смысла такой встречи на этом этапе, наверное, нет, пока еще идет борьба позиций.

С другой стороны, это может быть также тактический маневр российской стороны, как бы имитация этого переговорного процесса в категориях "шаг вперед, два назад".

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К слову, комментируя очередной визит спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера в Украину, политолог Александра Решмедилова в эфире «ГС» заявила, что даже его безрезультатную встречу с президентом Петром Порошенко назовут продуктивной. При этом на переговорах обязательно учтут позиции Франции и Германии.