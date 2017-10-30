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    Волкер рассказал, к чему приведет ввод миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (204)

    (обновлено: )68516
    По словам Волкера, благодаря международной миротворческой миссии можно будет "обеспечить безопасность, предоставить время и пространство, и Украина сможет начать выполнять остальные условия минских соглашений".
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс позволит сторонам конфликта продвинуться в выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в регионе.

    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Юлия Осмоловская, facebook
    Эксперт: миротворцы в Донбассе - способ затянуть решение конфликта

    "Идея миротворческой миссии — разбить эту циклическую дискуссию, "что сначала — безопасность или политические шаги?" Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем обеспечить безопасность, предоставить время и пространство, и Украина сможет начать выполнять остальные условия минских соглашений, которые, в свою очередь, позволят вернуть Украине собственные территории и суверенитет", — заявил Волкер в интервью украинскому Hromadske.tv (Общественное ТВ), опубликованном на сайте канала в понедельник.

    По его словам, проблема в выполнении минских соглашений заключается в том, что между сторонами конфликта нет доверия. Он отметил, что полного прекращения огня так и не произошло, поэтому Киев не смог перейти к выполнению остальных пунктов достигнутых в Минске договоренностей.

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    Волкер отметил, что после встреч с украинскими политиками увидел готовность двигаться в выполнении минских соглашений. "Во время разговоров с президентом, правительством, народными депутатами я увидел, что есть общее понимание: Украина должна восстановить контроль над этими территориями. И Минск — единственный доступный путь. Если условия выполнят обе стороны, Украина возобновит суверенитет, что и является конечной целью. Поэтому я считаю, что готовность двигаться есть", — добавил он.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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