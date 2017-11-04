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    Политика

    Депутат сообщила, когда Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (201)

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    По словам Ирины Луценко, поспешность в рассмотрении закона "никому не нужна, ведь это судьба, это судьба тех территорий, которые сейчас находятся на оккупированной территории".
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. 

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    Депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября, передает "Интер".

    "Я думаю, что на конец второй пленарной недели он (законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении) будет вынесен в зал Верховной Рады. Но тут поспешность никому не нужна, ведь это судьба, это судьба тех территорий, которые сейчас находятся на оккупированной территории", — сказала Луценко.

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    По ее словам, на сегодняшний день в комитет по национальной безопасности поступило более 2 тысяч поправок в этот закон. Значительная часть поправок не имеет отношения к телу документа и вступает в противоречие с его принципами.

    "На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться… Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября", — сообщила она.

    Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты подали к законопроекту около тысячи поправок. Согласно календарному плану, Рада соберется на пленарную неделю с 7 по 10 ноября, за ней следует вторая пленарная неделя — с 14 по 17 ноября.

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