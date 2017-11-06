наверх
06.11.201712:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде требуют немедленно рассмотреть закон о реинтеграции Донбасса

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (218)

    (обновлено: )5702
    На Согласительном совете выдвинуто требование вынести на рассмотрение во втором чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. В проект уже предложено 2000 правок.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Верховная  Рада должна немедленно рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, заявил на согласительном совете лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    В случае отказа парламента рассматривать проект закона Бурбак пообещал жесткие меры.

    "Прошел один месяц с момента принятия законопроекта о возобновлении территориальной целостности Украины (закон о реинтеграции Донбасса — ред). Это достаточно времени для того, чтобы доработать его с учетом всех правок. Если рассмотрение вопроса будут затягивать, наша реакция будет жесткой и однозначной: мы не дадим затянуть этот процесс, закон должен быть принят в целом как можно быстрее", – заявил Бурбак на заседании Согласительного совета.

    Верховная Рада 6 октября утвердила в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ.

    Представитель президента в парламенте Ирина Луценко накануне заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября.

    Читайте также: Дубинский: Порошенко уже не конфетный, а оружейный король

    Верховная Рада соберется на пленарную неделю с 7 по 10 ноября, за ней следует вторая пленарная неделя — с 14 по 17 ноября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тюрьма. Архивное фото
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    На месте стрельбы в Техасе
    Техасская бойня в церкви
    Золотарев: украинские политики не готовы к грядущим глобальным изменениям. Видео
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание