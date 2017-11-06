В Раде требуют немедленно рассмотреть закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Верховная Рада должна немедленно рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, заявил на согласительном совете лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

В случае отказа парламента рассматривать проект закона Бурбак пообещал жесткие меры.

"Прошел один месяц с момента принятия законопроекта о возобновлении территориальной целостности Украины (закон о реинтеграции Донбасса — ред). Это достаточно времени для того, чтобы доработать его с учетом всех правок. Если рассмотрение вопроса будут затягивать, наша реакция будет жесткой и однозначной: мы не дадим затянуть этот процесс, закон должен быть принят в целом как можно быстрее", – заявил Бурбак на заседании Согласительного совета.

Верховная Рада 6 октября утвердила в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко накануне заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября.

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Верховная Рада соберется на пленарную неделю с 7 по 10 ноября, за ней следует вторая пленарная неделя — с 14 по 17 ноября.