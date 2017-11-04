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    ОБСЕ предупредила об угрозе экологической катастрофы в Донбассе

    (обновлено: )21901
    Прямое или близкое попадание даже в одну из 900 кг бутылей высокотоксичного хлористого газа, хранящегося на фильтровальной станции для очистки воды, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров.
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. ОБСЕ предупредила об угрозе экологической катастрофы в Донбассе, если продолжатся обстрелы Донецкой фильтровальной станции, сообщает "Укринформ"

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Как заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик, прямое или близкое попадание даже в одну из 900 кг бутылей высокотоксичного хлористого газа, хранящегося на фильтровальной станции для очистки воды, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров.

    По его словам, в том числе взрыв угрожает смертью сотрудникам самого предприятия, а также нарушению подачи воды почти для 350 тысяч человек по обе стороны от линии соприкосновения.

    Ранее Мартин Сайдик заявил, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно выросло на текущей неделе.

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