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    Общество

    В ОБСЕ отреагировали на избиение полицией журналистов в Киеве

    (обновлено: )13930
    Как отметили в ОБСЕ, "журналисты должны быть защищены во время своей работы, а не быть избитыми и задержанными".
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. ОБСЕ осудила избиение полицией трех журналистов в Киеве во время освещения событий в суде по делу лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.

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    Об этом сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир, передает "Громадське ТВ".

    "Журналисты должны быть защищены во время своей работы, а не быть избитыми и задержанными. Я отмечаю, что Министерство внутренних дел публично заявило о своем намерении полноценно исследовать инцидент, который я продолжаю контролировать", — подчеркнул он.

    В результате беспорядков в Святошинском райсуде было задержано 30 человек, которых доставили в Шевченковское райуправление полиции. Среди них было и трое журналистов. Впоследствии их отпустили.

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