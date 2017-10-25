В ОБСЕ отреагировали на избиение полицией журналистов в Киеве

Фото: OSCE/Curtis Budden

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. ОБСЕ осудила избиение полицией трех журналистов в Киеве во время освещения событий в суде по делу лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.

Читайте также: И кто здесь власть? Погром ОУН в киевском суде

Об этом сообщил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир, передает "Громадське ТВ".

"Журналисты должны быть защищены во время своей работы, а не быть избитыми и задержанными. Я отмечаю, что Министерство внутренних дел публично заявило о своем намерении полноценно исследовать инцидент, который я продолжаю контролировать", — подчеркнул он.

В результате беспорядков в Святошинском райсуде было задержано 30 человек, которых доставили в Шевченковское райуправление полиции. Среди них было и трое журналистов. Впоследствии их отпустили.