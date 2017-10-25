Кравец: во сколько побег Коханивского обойдется поручителям

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Четыре народных депутата заявили о готовности взять на поруки задержанного лидера ОУН Николая Коханивского. Об этом вчера заявили представители Радикальной партии Игорь Мосийчук, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько и представитель "Батькивщины" Игорь Луценко.

Как известно, во вторник вечером суд по избранию меры пресечения для Коханивского огласил перерыв. Продолжение заседания анонсировали на 14.30 среды. Обвинение считает, что Коханивский может скрываться от следствия, поэтому в ходатайстве прокурор просит выбрать для него содержание под стражей на 60 суток. Сам же он заявил, что бежать не собирается.

В перспективах дела в эфире радиостанции Голос Столицы разбирался старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как работает в Украине институт взятия на поруки? Чем рискуют депутаты, которые вступились за Коханивского?

– Фактически, Уголовно-процессуальным Кодексом предусмотрена ответственность в случае уклонения лица, которого взяли на поруки, от исполнения обязанностей, предусмотренных определением, которым избрана мера пресечения. Это – являться на соответствующие следственные действия, давать показания, в случае, если он желает их давать, и так далее.

В данном случае для тех, кто берет на поруки, предусмотрена ответственность исключительно в виде штрафа. Что касается народных депутатов, то у суда отсутствует возможность наложить соответствующий штраф на народных депутатов. Кроме того, согласно нормам действующего законодательства, того же УПК, предусмотрено, что суд исключительно по своим внутренним убеждениям может согласиться передать это лицо на поруки или нет. И только лицам, которых суд считает заслуживающими уважения и доверия.

Исходя из того, что происходило в зале судебного заседания, и как себя ведут народные депутаты, то я не думаю, что на сегодняшний момент народный депутат – это то лицо, которое внушает кому-либо доверие, не говоря уже о суде.

В данном случае народные депутаты, которые предлагают взять на поруки Коханивского, они не несут никакой ответственности?

– Фактически, да, как и любое другое лицо. Что будет от того, что будет наложен штраф, а само лицо скроется? В принципе, для расследования дела это никоим образом ни на что не повлияет – на привлечение лица к ответственности в случае, если будет доказана его вина.

Кроме того, как было видно из последних таких наиболее резонансных дел, у нас только Николая Мартыненко пока отдали на поруки депутатам или каким-то там членам Кабмина. Других случаев я за последнее время не припомню. Кроме того, существует еще возможность передачи трудовому коллективу, тоже на поруки, когда трудовой коллектив может поручиться за действия подсудимого. Но в данном случае такое — невозможно.

Хотя, на сегодняшний момент из мер пресечения, которые предусмотрены, это личное обязательство, когда лицо само обязуется явиться к следователю в необходимое время, то же личное поручительство, залог, домашний арест и содержание под стражей.

Какая ответственность предусмотрена для трудового коллектива?

– Я прошу прощения, это была старая норма. Сейчас трудовой коллектив может ручаться уже при рассмотрении уголовного дела, когда будет избрано уже какое-то наказание, что он будет следить за человеком.

В данном случае сейчас, по действующему законодательству, у нас может это касается исключительно только конкретного лица, которое будет брать, либо целого ряда лиц, которых суд может сам определить. То есть это – не обязательно, что может быть одно лицо. Это может быть и один, и два, и пять, и десять, и двадцать, и пятьдесят человек, которых суд посчитает, что они внушают доверие и в случае чего-либо могут компенсировать.

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Но в данном случае, насколько я понимаю, гражданин Коханивский обвиняется в хулиганстве. И то, как себя вели в принципе, те лица, которые его поддерживают, я считаю, в принципе, недопустимым.

Что касается не народных депутатов, а обычных граждан, если, человек сбегает, какой на него накладывается штраф?

– Штраф предусмотрен в зависимости от тяжести обвинения, в котором подозревают человека, преступления. Например, в случае, если статья, по которой человека привлекают к ответственности, предусматривает не более трех лет заключения под стражей или более мягкое наказание, то в данном случае штраф, насколько я помню, от двух до пяти размеров прожиточного минимума. При этом штраф делится на всех поручившихся лиц.

Напомним, в ночь на 24 октября в зале суда, где с понедельника избирали меру пресечения Коханивскому, произошел погром. Это случилось, когда в ответ на штурм полиции зала суда сторонники лидера ОУН забаррикадировались в помещении.

Стычками сопровождалось и само заседание суда в понедельник. Специальный корреспондент «ГС» Александр Ивасивка тогда сообщал, что Николай Коханивский выглядел вяло и не принимал активного участия в процессе.