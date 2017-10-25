Пошумели на полмиллиона. Украинцы заплатят за погром в столичном суде

informator.news

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальный суд

Во вторник, 24 октября, продолжилось заседание Святошинского райсуда Киева по избранию меры пресечения для комбата ОУН Николая Коханивского, который был задержан за стрельбу в Киеве.

С ночи сторонники Коханивского продолжили блокировать зал судебных заседаний. Заседание должно было начаться в 9:00, однако началось лишь в 10:50. Бойцы Нацгвардии образовали что-то наподобие живой стены вблизи фасада здания суда. У выезда из суда правоохранители сделали коридор, вероятно, для того, чтобы вывозить оттуда задержанных активистов.

"Кольцо в Святошинский райсуд Киева держало одновременно и полиция, и НГУ. Силовиков здесь было крайне много, улица Жилянская в периметре вокруг Святошинского райсуда обставлена автобусами НГУ", — рассказывал с места событий спецкор ГС Алексадр Ивасивка.

Смотрите также: Скандальный суд по делу главы ОУН

Однако обстановка опять накалилась до предела. В ответ на блокаду активистами зала заседаний, полиция вновь пошла на штурм. Не обошлось без пострадавших: были задержаны десятки человек, в том числе и журналисты.

Но самое интересное, что в итоге во вторник Коханивского таки освободили, потому что истек срок со времени его задержания, а мера пресечения так и не была избрана.

Напомним, в ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому. В ответ на штурм полиции зала суда сторонники Кохановского там забаррикадировались и устроили погром.

Смотрите также: Появились фото разгромленного зала Святошинского райсуда Киева

Ущерб от погромов

Напомним, в ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирали меру пресечения Коханивскому. В ответ на штурм полиции зала суда сторонники Кохановского там забаррикадировались и устроили погром.

В Государственной судебной администрации Украины подсчитали, что ущерб от погромов составил свыше 500 тысяч гривен. Это подтвердил и нардеп от коллегии МВД Антон Геращенко.

Новый штурм и задержания

В ответ на блокаду сторонниками ОУН зала судебный заседаний полиция пошла на второй штурм, начав задержания сторонников Коханивского. Также правоохранители начали разбирать аррикады, которые соорудили протестующие в суде.

В итоге — правоохранители задержали более 30 человек за совершение беспорядков в Святошинском районном суде Киева.

Кроме того, среди них и трое работников СМИ. В частности, о задержании своих журналистов сообщили издания "Страна", "Громадське ТБ" и информагентство УНИАН.

Как заявил корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили, несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

Читайте также: Дело Коханивского. В суде беспорядки и новые аресты – спецкор

Кроме того, журналист "Громадского ТВ" Дмитрий Реплянчук сообщил, что при "зачистке" от радикалов зала Святошинского суда Киева его избили сотрудники полиции.

По словам Реплянчука, правоохранители положили его на землю и "били ногами и руками, пытались заломить". При этом он заявлял, что является представителем СМИ и показывал удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую, по словам Реплянчука, правоохранители разбили.

"Они били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове", — приводит сайт "Громадского ТВ" слова Реплянчука.

Сообщается, что затем представитель патрульной полиции помог журналисту подняться и вывел его из здания суда.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в настоящее время действия задержанных квалифицируются по двум статьям УК: "Повреждение имущества" и "Хулиганство совершенное группой лиц".

В то же время спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка сообщает ссылаясь на слова нардепа Игоря Луценко: "Медики и пострадавшие задержанные находятся в разных помещениях, и медицинская помощь не оказывается пострадавшим из-за нехватки коммуникации между следователями, вызванными бригадами медиков и пострадавшими".

Тем временем, руководителя "Организации украинских националистов" (ОУН) Николая Коханивского привезли в больницу на обследование. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук. "Вместе с защитниками прибыли в Больницу скорой медицинской помощи, где должны обследовать Николая Кохановского. Николая осматривают в наручниках, в присутствии огромного количества охраны. Видимо боятся, что встанет и убежит с разбитой головой?", — написал Мосийчук.

Что говорят в полиции

В полиции сообщают, что в целом пять человек пострадали при "зачистке" зала суда от радикалов в Киеве, из 32 доставленных в отделение человек пятеро задержаны.

"В больничные заведения за медицинской помощью обратились двое гражданских лиц и трое правоохранителей… Сегодня утром во время разблокировки зала судебного заседания правоохранители доставили в управление полиции 32 человека", — говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, после установления их анкетных данных и обстоятельств совершения правонарушений шестерым активным участникам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа. Сообщается, что в итоге пятерых из них задержали, следователи готовят ходатайство об избрании им меры пресечения.

Как выяснили в полиции, один из участников погрома в Святошинском районном суде находился в розыске за ложное сообщение о заминировании исправительной колонии.

Заседание суда продолжится в среду, 25 октября, в 14:30. При этом сам подозреваемый может не присутствовать на нем, сообщает "Украинская правда". Как известно, во вторник Коханивский был освобожден из-под стражи, потому что истек срок со времени его задержания, а мера пресечения так и не была избрана.

По материалам из открытых источников интернет