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    Пошумели на полмиллиона. Украинцы заплатят за погром в столичном суде

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    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (37)

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    Ущерб от погрома в Святошинском суде уже оценили в полмиллиона гривен. Накануне полиция опять штурмовала зал суда, заблокированный активистами ОУН. Были задержаны десятки человек, не обошлось без пострадавших. А вот самого лидера ОУН Коханивского уже освободили.
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    informator.news

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Скандальный суд

    Ситуация в Святошинском райсуде Киева после заседания по избранию меры пресечения Николая Коханивскому
    Facebook Ганна Сінькова
    Суд над Коханивским. Задержали много журналистов - спецкор

    Во вторник, 24 октября, продолжилось заседание Святошинского райсуда Киева по избранию меры пресечения для комбата ОУН Николая Коханивского, который был задержан за стрельбу в Киеве.  

    С ночи сторонники Коханивского продолжили блокировать зал судебных заседаний. Заседание должно было начаться в 9:00, однако началось лишь в 10:50. Бойцы Нацгвардии образовали что-то наподобие живой стены вблизи фасада здания суда. У выезда из суда правоохранители сделали коридор, вероятно, для того, чтобы вывозить оттуда задержанных активистов. 

    "Кольцо в Святошинский райсуд Киева держало одновременно и полиция, и НГУ. Силовиков здесь было крайне много, улица Жилянская в периметре вокруг Святошинского райсуда обставлена автобусами НГУ", — рассказывал с места событий спецкор ГС Алексадр Ивасивка.

    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
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    Однако обстановка опять накалилась до предела. В ответ на блокаду активистами зала заседаний, полиция вновь пошла на штурм. Не обошлось без пострадавших: были задержаны десятки человек, в том числе и журналисты. 

    Но самое интересное, что в итоге во вторник Коханивского таки освободили, потому что истек срок со времени его задержания, а мера пресечения так и не была избрана. 

    Напомним, в ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому. В ответ на штурм полиции зала суда сторонники Кохановского там забаррикадировались и устроили погром.

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    Ущерб от погромов 

    Напомним, в ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирали меру пресечения Коханивскому. В ответ на штурм полиции зала суда сторонники Кохановского там забаррикадировались и устроили погром.

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    Андрей Портнов
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    В ответ на блокаду сторонниками ОУН зала судебный заседаний полиция пошла на второй штурм, начав задержания сторонников Коханивского. Также правоохранители начали разбирать аррикады, которые  соорудили протестующие в суде.

    В итоге — правоохранители задержали  более 30 человек за совершение беспорядков в Святошинском районном суде Киева.

    Кроме того, среди них и трое работников СМИ. В частности, о задержании своих журналистов сообщили издания "Страна", "Громадське ТБ" и информагентство УНИАН. 

    Как заявил корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили, несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
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    Кроме того, журналист "Громадского ТВ" Дмитрий Реплянчук сообщил, что при "зачистке" от радикалов зала Святошинского суда Киева его избили сотрудники полиции. 

    По словам Реплянчука,  правоохранители положили его на землю и "били ногами и руками, пытались заломить". При этом он заявлял, что является представителем СМИ и показывал удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую, по словам Реплянчука, правоохранители разбили.  

    "Они били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове", — приводит сайт "Громадского ТВ" слова Реплянчука. 

    Сообщается, что затем представитель патрульной полиции помог журналисту подняться и вывел его из здания суда.

    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Страна.ua
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

    По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в настоящее время действия задержанных квалифицируются по двум статьям УК: "Повреждение имущества" и "Хулиганство совершенное группой лиц". 

    В то же время спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка сообщает ссылаясь на слова нардепа Игоря Луценко: "Медики и пострадавшие задержанные находятся в разных помещениях, и медицинская помощь не оказывается пострадавшим из-за нехватки коммуникации между следователями, вызванными бригадами медиков и пострадавшими".

    Тем временем, руководителя "Организации украинских националистов" (ОУН) Николая Коханивского привезли в больницу на обследование. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук. "Вместе с защитниками прибыли в Больницу скорой медицинской помощи, где должны обследовать Николая Кохановского. Николая осматривают в наручниках, в присутствии огромного количества охраны. Видимо боятся, что встанет и убежит с разбитой головой?", — написал Мосийчук.

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    Что говорят в полиции

    В полиции сообщают, что в целом пять человек пострадали при "зачистке" зала суда от радикалов в Киеве, из 32 доставленных в отделение человек пятеро задержаны. 

    "В больничные заведения за медицинской помощью обратились двое гражданских лиц и трое правоохранителей… Сегодня утром во время разблокировки зала судебного заседания правоохранители доставили в управление полиции 32 человека", — говорится в сообщении полиции. 

    По данным правоохранителей, после установления их анкетных данных и обстоятельств совершения правонарушений шестерым активным участникам объявили о подозрении в совершении хулиганства, умышленного уничтожения или повреждения имущества и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа. Сообщается, что в итоге пятерых из них задержали, следователи готовят ходатайство об избрании им меры пресечения.

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    Как выяснили в полиции, один из участников погрома в Святошинском районном суде находился в розыске за ложное сообщение о заминировании исправительной колонии. 

    Заседание суда продолжится в среду, 25 октября, в 14:30. При этом сам подозреваемый может не присутствовать на нем, сообщает "Украинская правда". Как известно, во вторник Коханивский был освобожден из-под стражи, потому что истек срок со времени его задержания, а мера пресечения так и не была избрана. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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