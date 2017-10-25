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    Суд над Коханивским. Сила права блекнет перед грубой силой — Золотарев

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (39)

    (обновлено: )13050
    Погром в суде по делу Николая Коханивского является лучшей иллюстрацией того, что на самом деле происходит в государстве, считает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    В Святошинском районном суде Киева избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве.

    Сложившуюся ситуацию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

    На каком основании группа людей могла остаться на ночь в зале суда?

    Ситуация в Святошинском райсуде Киева после заседания по избранию меры пресечения Николая Коханивскому
    Facebook Ганна Сінькова
    Суд над Коханивским. Задержали много журналистов - спецкор

    — Это называется, одним словом беспредел. Понимаете, к сожалению, фактор силы очень прочно прописался в общественной и политической жизни Украины и такого рода радикальные формирования сейчас время от времени всплывают в тех или иных бизнес и политических конфликтах. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, когда сила права отступает перед правом силы. Сначала погром в суде. Это блестящая картинка. Думаю, что российские СМИ будут изрядно смаковать произошедшее в Святошинском суде, поскольку лучшей иллюстрации к картинке государства не существует. Поэтому на чью мельницу и кто тут получит гешефт, тут за всем этим скрывается не много. Тут идет борьба за праворадикальную франшизу: кто будет контролировать улицу, кто будет контролировать этот силовой ресурс на улице и здесь мы видим то, что межвидовая борьба сменилась борьбой внутривидовой, между самими правыми. И в результате произошел инцидент, последствия которого сегодня рассматриваются в Святошинском суде. Собственно, персонаж Коханивский уже не первый раз попадает в подобные ситуации. До этого благополучно во времена Виктора Януковича очень многое сходило с рук, но вопрос заключается в другом. Когда шла гражданская война в Таджикистане, судей не трогали, потому что это последнее, что сдерживает общество от скатывания в дикость и в одичание. Если уже доходит до погромов в судах, увы, не так уже далеко, чтобы превратится в европейское Сомали.

    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    informator.news
    Пошумели на полмиллиона. Украинцы заплатят за погром в столичном суде

    Смотрите также: Скандальный суд по делу главы ОУН

    В Совете судей Украины считают, что события, которые произошли 23-24 октября на заседании Святошинского районного суда, является неприкрытым и вопиющим давлением на суд. Что вы скажете?

    — Конечно, тут можно только согласится с Советом судей. Я знаю очень много судей и самому приходилось сталкиваться. Там хватает, как говорится, чертей в мантиях. Но суд есть суд. Суд надо уважать, нравится он или нет. Все должно быть по закону. То есть если мы хотим все-таки жить в Европе, а не в Сомали.

    Почему сейчас подобные ситуации стали чуть ли не обыденностью?

    Ситуация в Святошинском райсуде Киева из-за блокирования активистами ОУН
    Фото: Bohdan Kutiepov в Facebook
    И кто здесь власть? Погром ОУН в киевском суде

    — Правда всегда одна. К сожалению, у нас очень часто эту объективность и беспристрастность подменяла политическая конъюнктура. То есть очень часто мы исповедовали такую мораль: если ты съел своего врага, то это хорошо, а если враг съел тебя, то это каннибализм. Поэтому и в том, и в другом случае были факты давления на суд, а это явления анормальное и относится, кто бы с какими благими намерениями не устраивал такого рода акции принудительного диалога с судьями под судами, в зале судебных заседаний, это ненормально.

    Будет ли власть иметь политическую волю что-то с этим сделать хотя бы показательно?

    — Сегодня власть попыталась это сделать, правда, это такие судорожные попытки власти установить монополию государства.

    Каким образом можно разрешить ситуацию, чтобы в судах не было погромов?

    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    informator.news
    Дело Коханивского. В суде беспорядки и новые аресты – спецкор

    — Очень просто. Закон должен быть один для всех, неважно, патриот, ватник, сепаратист, укроп, неважно, вне зависимости от политических взглядов закон должен быть один для всех. И наказание за содеянное должно быть одно для всех. И правосудие должно быть для всех без политической конъюнктуры и политической целесообразности.  

    Ранее адвокат Сергей Лапутько заявлял, что повлиять таким образом на приговор Коханивского активистам не удастся. В свою очередь советник министра внутренних дел Иван Варченко считает, что в деле лидера ОУН нет и намека на политическое преследование

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