Штурм суда. Спецназ задержал более 30 активистов и троих журналистов

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали более 30 человек за совершение беспорядков в Святошинском районном суде Киева, где избирается мера пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП Киева.

"Сейчас задержаны более 30 человек", — сказали в столичном главке полиции.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром полиция начала штурм захваченного зала суда и задержание находившихся в нем людей.

Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева также задержали троих работников СМИ. В частности, о задержании своих журналистов сообщают издания "Страна", "Громадське ТБ" и информагентство УНИАН.

Как сообщил корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили, несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

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