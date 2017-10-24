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    Штурм суда. Спецназ задержал более 30 активистов и троих журналистов

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (24)

    (обновлено: )42750
    Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева, где произошли столкновения правоохранителей и националистов, задержали корреспондента агентства УНИАН Сергея Лефтера.
    Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева задержали около 20 активистов
    УНИАН

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали более 30 человек за совершение беспорядков в Святошинском районном суде Киева, где избирается мера пресечения бывшему командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому, сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП Киева.

    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov
    Появились фото разгромленного зала Святошинского райсуда Киева

    "Сейчас задержаны более 30 человек", — сказали в столичном главке полиции.

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром полиция начала штурм захваченного зала суда и задержание находившихся в нем людей.

    Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева также задержали троих работников СМИ. В частности, о задержании своих журналистов сообщают издания "Страна", "Громадське ТБ" и информагентство УНИАН.

    Как сообщил корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили, несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

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