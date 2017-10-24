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    Киев

    Суд по Коханивскому перенесут в новый зал

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (17)

    (обновлено: )12220
    По словам Игоря Мосийчука, в 5.30 утра Коханивский должен был быть освобожден из-под стражи, согласно уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, стало известно, что в результате ночных стычек "масса людей отравленных газом, кровь и разгромленный зал суда".
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Facebook Игоря Мосийчука

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру батальона "ОУН" Николаю Коханивскиму будет перенесено в новый зал Святошинского районного суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Страна.ua
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского

    Смотрите также: Блокирование суда сторонниками комбата ОУН Коханивского

    "Сейчас в 9.00 должно продолжиться заседание суда, для чего должен быть определен новый зал для его проведения, Коханивский, его защиту, группу поддержки должны переместить туда и наконец должен появиться судья", — сообщил нардеп.

    Добавим, что по словам нардепа, в 5.30 утра Коханивский должен был быть освобожден из-под стражи, согласно уголовно-процессуального кодекса.

    Также по его словам, в результате ночных стычек "масса людей отравленных газом, кровь и разгромленный зал суда".

    Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

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