Суд по Коханивскому перенесут в новый зал

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру батальона "ОУН" Николаю Коханивскиму будет перенесено в новый зал Святошинского районного суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

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"Сейчас в 9.00 должно продолжиться заседание суда, для чего должен быть определен новый зал для его проведения, Коханивский, его защиту, группу поддержки должны переместить туда и наконец должен появиться судья", — сообщил нардеп.

Добавим, что по словам нардепа, в 5.30 утра Коханивский должен был быть освобожден из-под стражи, согласно уголовно-процессуального кодекса.

Также по его словам, в результате ночных стычек "масса людей отравленных газом, кровь и разгромленный зал суда".

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.