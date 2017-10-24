Соратники Коханивского в Святошинском суде заявляют об отравлении газом

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. В ходе столкновений в зале заседания Святошинского районного суда Киева, где избирали меру пресечения командиру добровольческого батальона "ОУН", пострадали несколько активистов.
Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства.
После столкновений активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады.
По словам националистов, несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.
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Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.