Хроника 23 октября: погромы в суде над Коханивским, обыски у мэра Одессы

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 23 октября, сторонников Николая Коханивского забаррикадировалась в зале суда, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения, Арсен Аваков назвал "финансиста" палаточного городка у Рады, а в театре Хмельницкого запретили "Анну Каренину" на русском языке. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Погром в суде: скандал вокруг комбата ОУН Коханивского

Вечером в понедельник, 23 октября, группа сторонников лидера добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского забаррикадировалась в зале Святошинского районного суда Киева, где рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. Было решено, что суд по Коханивскому перенесут в новый зал.

Аваков назвал "финансиста" палаточного городка у Рады

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника в финансировании палаточного городка у парламента, а нынешних депутатов — в получении этих денег. В качестве подтверждения он опубликовал видео из эфира радио "Говорит Москва", где гостем был Владимир Олейник. Он комментировал события, которые сейчас происходят в Киеве, и заявил, что у Рады стоит одна его палатка, которую он финансирует.

"Покушение" на Порошенко

Служба безопасности Украины заявила о готовившемся покушении на президента Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку. Согласно сообщению, покушение было организовано "сторонниками антиправительственных беспорядков в Киеве". Также говорилось, что СБУ провела спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, готовивших покушение на президента Украины. Позже представитель СБУ опровергла данную информацию, назвав ее фейком.

Обыски у мэра Одессы

Накануне прошли обыски в квартире и офисе мэра Одессы Геннадия Труханова. Детективы НАБУ проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы к уголовным правонарушениям, касающимся злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского горсовета, говорится на странице НАБУ в Facebook. Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования двух уголовных производств.

Скандал в Минобороны. НАБУ хотят обвинить в госизмене

СБУ завела оперативно-розыскное дело (ОРД) для дальнейшего расследования государственной измены в отношении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро после того, как они провели операцию по задержанию заместителя министра обороны Игоря Павловского, сообщают СМИ. Однако в СБУ отрицают факт того, что заведено дело в отношении прокуроров САП и детективов НАБУ.

Киев назвал условия возвращения к закупкам газа у РФ

Вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам газа у России, если точка учета газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины. Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Второго участника смертельного ДТП в Харькове взяли под охрану

Правоохранители взяли под охрану находящегося в больнице Геннадия Дронова, второго участника резонансного ДТП, повлекшего гибель пяти человек в центре Харькова, сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица. На прошлой неделе суд избрал меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Ее взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Похищение младенца в Киеве. Суд избрал подозреваемой меру пресечения

Суд взял под круглосуточный домашний арест девушку, подозреваемую в похищении младенца в Киеве, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева. "Двадцатилетней девушке, которая подозревается в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток ", — говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.

В редакцию российской радиостанции ворвался мужчина и ударил ножом ведущую

Неизвестный мужчина в понедельник ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр, нападавший задержан, а угрозы жизни журналистки нет, говорится в сообщении на сайте "Эха". Причиной нападения на журналистку "Эха Москвы", по предварительным данным, стал личный конфликт, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В театре Хмельницкого запретили "Анну Каренину" на русском языке

Спектакль "Анна Каренина" на русском языке запретили в театре имени Старицкого в Хмельницком, сообщили СМИ со ссылкой на артистов. По информации прессы, по той же причине в театре также якобы сорваны показ спектакля Homo Soveticus Виктора Шендеровича и русскоязычного столичного театра "Черный квадрат". В Хмельницком облсовете сообщили, что запрет показа спектакля на русском языке — зона ответственности директора театра.

Умер сооснователь группы "Мэрилин Мэнсон"

Один из основателей Marilyn Manson and the Spooky Kids, гитарист и композитор Дэйзи Берковиц (настоящее имя — Скотт Путески) умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил на своей странице в Instagram лидер группы Брайан Йорнер (Мэрилин Мэнсон). Известно, что Путески продолжительное время боролся с раком. Под псевдонимом Дэйзи Берковиц Путески основал проект Marilyn Manson в 1989 году, совместно Брайаном Уорнером.

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику — Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября. Международный день школьных библиотек отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.