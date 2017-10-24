Полиция штурмом взяла захваченный националистами зал суда в Киеве

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Полиция приступила к штурму зала Святошинского районного суда Киева, захваченного сторонниками главы ОУН Николая Коханивского, следует из телетранцсляции канала "112 Украина".

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

В помещении суда много полицейских, которые проводят задержания сторонников Коханивского. Также правоохранители разбирают баррикады, которые вчера соорудили протестующие в суде.

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