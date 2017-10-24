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    Полиция штурмом взяла захваченный националистами зал суда в Киеве

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (20)

    (обновлено: )776101
    В помещении суда много полицейских, которые проводят задержания сторонников Николая Коханивского. Также правоохранители разбирают баррикады, которые вчера соорудили протестующие в суде.
    Полиция штурмом взяла захваченный националистами зал суда в Киеве
    @superumka

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Полиция приступила к штурму зала Святошинского районного суда Киева, захваченного сторонниками главы ОУН Николая Коханивского, следует из телетранцсляции канала "112 Украина".

    В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.

    В помещении суда много полицейских, которые проводят задержания сторонников Коханивского. Также правоохранители разбирают баррикады, которые вчера соорудили протестующие в суде.

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