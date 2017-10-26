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    Наблюдателям ОБСЕ несколько раз угрожали пулеметом на территории ДНР

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    Патруль СММ, состоящий из двух бронеавтомобилей и шести наблюдателей, был остановлен вооруженными людьми на КПП рядом с Верхнешироковским, находящимся под контролем непризнанной ДНР.
    Автомобиль сотрудников миссии ОБСЕ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины сообщила, что люди в камуфляже несколько раз направляли пулемет на патруль ее наблюдателей в районе села Верхнешироковское, находящегося под контролем самопровозглашенной ДНР, говорится в заявлении организации.

    Инцидент произошел, когда "патруль СММ, состоящий из двух бронеавтомобилей и шести наблюдателей, был остановлен вооруженными людьми на КПП рядом с Верхнешироковским (бывший "Октябрь", в 29 километрах к северо-востоку от Мариуполя), находящимся под контролем ДНР".

    Автомобили ОБСЕ
    Украинское фото
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    "Когда патруль ждал на КПП, чтобы пройти на восток на территорию, неподконтрольную правительству (Украины — Ред.), миссия заметила на расстоянии десяти метров от первого автомобиля патруля частично закрытый крупнокалиберный пулемет, рядом с которым никого не было. Через несколько минут двое мужчин в армейской одежде подошли к пулемету, перезарядили его и направили прямо на первый автомобиль патруля. Затем они повторили это действие", — говорится в заявлении.

    Через несколько минут, значится в тексте, неизвестные передвинули пулемет к транспортному средству, окрашенному в камуфляжную расцветку, и направили его на автомобиль наблюдателей с расстояния в три метра.

    Патруль в 10.16 покинул место инцидента и в 16.15 "благополучно вернулся на базу в Мариуполе", говорится в сообщении.

    Миссия ОБСЕ проинформировала о случившемся Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) и попросила его провести расследование инцидента.

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    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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