Порошенко за увеличение представительства Турции в СММ ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Киев заинтересован в увеличении представительства Турции в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе и рассчитывает на поддержку Анкары в вопросе ввода миротворцев ООН, заявил президент Петр Порошенко.

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник, 9 октября, прибыл с официальным визитом в Украину.

"Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу Специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции", — цитирует Порошенко его пресс-служба.

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Кроме того, по словам главы государства, "в ближайшее время особую важность будет иметь для нас поддержка нашими партнерами, в частности Турцией, развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил высокую динамику политического диалога, в том числе в сферах обороны, нацбезопасности, правоохранительной деятельности. "Мы довольны сотрудничеством в оборонной промышленности, авиастроении, космосе", — добавил Порошенко.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.