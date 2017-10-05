Офицер ВСУ застрелил мужчину в Донбассе – ОБСЕ

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Военные Вооруженных сил Украины застрелили мужчину, пытавшегося пересечь линию соприкосновения по мосту в районе населенного пункта Счастье Луганской области, где нет официального пункта пропуска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В настоящее время между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска — он расположен в Станице Луганской.

"Офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил команде СММ, что 6 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины подстрелили мужчину, который переходил через мост в Счастье", — процитировали в пресс-службе ежедневный отчет миссии по состоянию на 2 октября.

По данным наблюдателей миссии, медперсонал больницы в Счастье сообщил, что 6 сентября силовики доставили в больницу мужчину, который скончался от потери крови.

"Медработники добавили, что у мужчины были три ранения в нижней части тела", — уточнили в пресс-службе ОБСЕ.

В пресс-службе пояснили, что данные факты были выяснены во время уточнения наблюдателями СММ сообщений о жертвах среди гражданского населения.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.