В ОБСЕ заявили об обострение ситуации в Донбассе

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно выросло на текущей неделе, заявил журналистам в пятницу в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Защита гражданского населения в контексте вооруженного конфликта в Донбассе является главной задачей работы трехсторонней контактной группы. Но, к сожалению, в начале этой недели существенно выросло число нарушений режима прекращения огня, особенно в районе Светлодарска, Попасной, Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", — сообщил Сайдик журналистам.

В этой связи спецпредставитель ОБСЕ подчеркнул, что вопрос соблюдения режима прекращения огня стал в пятницу первоочередным во время заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочей подгруппы по вопросам безопасности.

Дипломат заявил, что лично хотел бы призвать стороны конфликта "возобновить приверженность перемирию, объявленному по случаю начала учебного года, и вернуться к ранее принятым обязательствам по отводу тяжелого вооружения". Сайдик также призвал конфликтующие стороны обеспечить "бесперебойный, безопасный и надежный доступ сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по всей территории конфликта".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.