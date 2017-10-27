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    Общество

    Киев недоволен наблюдательной позицией ОБСЕ в освобождении заложников

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    По словам представителя Украины в подгруппе Ирины Геращенко, украинская сторона настаивает на том, чтобы координатор ОБСЕ занимал более активную, а не наблюдательную позицию в освобождении заложников.
    Обмен пленными между ЛНР и Украиной по формуле 3 на 6. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Киев призывает самопровозглашенные ДНР и ЛНР не затягивать подготовку к обмену пленными и настаивает, чтобы координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе занимал в этом вопросе более активную позицию, заявила представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко.

    Боец Вооруженных сил Украины во время обмена пленными. Архивное фото
    Associated Press Max Black
    Гуманитарная цена Донбасса: оказалось, что пленные никому не нужны

    ДНР и ЛНР ранее неоднократно заявляли, что Киев затягивает процесс подготовки к обмену пленными и продолжает делить списки на подлежащих и не подлежащих обмену. Представители республик настаивают на обмене пленных по принципу "всех на всех".

    Геращенко сообщила, что участвовала дистанционно в работе гуманитарной подгруппы, которая собиралась в пятницу в Минске.

    "Призываем немедленно разблокировать освобождение заложников… Мы также настаиваем на том, чтобы и координатор ОБСЕ занимал более активную, а не наблюдательную позицию в освобождении заложников", — написала она на своей странице в Facebook.

    По ее словам, уже давно завершилась верификация лиц по спискам, поданным на обмен. "Верификация называлась как предпосылка освобождения, и мы апеллируем к ОБСЕ также призвать все стороны немедленно разблокировать процесс освобождения заложников", — заявила Геращенко. По ее словам, Киев ждет ответа на предложение обменять 313 пленных на 88.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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