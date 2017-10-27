Киев недоволен наблюдательной позицией ОБСЕ в освобождении заложников

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Киев призывает самопровозглашенные ДНР и ЛНР не затягивать подготовку к обмену пленными и настаивает, чтобы координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе занимал в этом вопросе более активную позицию, заявила представитель Киева в подгруппе Ирина Геращенко.

ДНР и ЛНР ранее неоднократно заявляли, что Киев затягивает процесс подготовки к обмену пленными и продолжает делить списки на подлежащих и не подлежащих обмену. Представители республик настаивают на обмене пленных по принципу "всех на всех".

Геращенко сообщила, что участвовала дистанционно в работе гуманитарной подгруппы, которая собиралась в пятницу в Минске.

"Призываем немедленно разблокировать освобождение заложников… Мы также настаиваем на том, чтобы и координатор ОБСЕ занимал более активную, а не наблюдательную позицию в освобождении заложников", — написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, уже давно завершилась верификация лиц по спискам, поданным на обмен. "Верификация называлась как предпосылка освобождения, и мы апеллируем к ОБСЕ также призвать все стороны немедленно разблокировать процесс освобождения заложников", — заявила Геращенко. По ее словам, Киев ждет ответа на предложение обменять 313 пленных на 88.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.