Порошенко: пленные из тюрем Украины отказались возвращаться в Донбасс

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Все пленные в украинских тюрьмах отказались возвращаться в Донбасс в рамках обмена. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

В пятницу в Киеве сообщили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. По данным омбудсмена Украины Валерии Лутковской, только 5% пленных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, согласились на обмен.

"Могу отметить, что 100% из тех, относительно кого Украина дала возможность провести верификацию о желании вернуться в Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание. Представьте, человек готов остаться в украинской тюрьме вместо того, чтобы ехать на оккупированную территорию", — заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

Напомним, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.