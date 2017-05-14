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    Порошенко: пленные из тюрем Украины отказались возвращаться в Донбасс

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (8)

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    По словам Порошенко, 100% из тех, относительно кого Украина дала возможность провести верификацию о желании вернуться в Донецк и Луганск, подтвердили свое нежелание возвращаться.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Все пленные в украинских тюрьмах отказались возвращаться в Донбасс в рамках обмена. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch
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    В пятницу в Киеве сообщили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. По данным омбудсмена Украины Валерии Лутковской, только 5% пленных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, согласились на обмен.

    "Могу отметить, что 100% из тех, относительно кого Украина дала возможность провести верификацию о желании вернуться в Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание. Представьте, человек готов остаться в украинской тюрьме вместо того, чтобы ехать на оккупированную территорию", — заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

    Напомним, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

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