наверх
03.11.201716:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Пропагандировать Украину и украинскость нужно в Крыму и Донбассе - Джапарова

    (обновлено: )16604
    Контент украинских телеканалов настолько интересен во многих специфических моментах, что полное возобновление украинского вещания на Крым и Донбасс может дать совершенно не тот эффект, на который рассчитывают в Киеве.
    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    В Киеве думают над тем, как в будущем реинтегрировать Донбасс и Крым как — для начала — убедить в необходимости такого процесса людей, живущих по другую сторону от линии разграничения или госграницы. При этом признают: проблема потери Киевом контроля над частью территории становится не слишком актуальной не только на международных площадках, но даже и внутри страны.

    Такую тенденцию подметила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, которая а заседании посвященного вопросам политических путей реинтеграции "круглого стола" привела данные исследования контента десяти украинских крупных информационных каналов — как они освещают Крым и Донбасс?

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер, Донбасс и миротворцы

    Читайте также: Как это, жить на линии фронта в Донбассе?

    "Изучили… насколько активно освещают телеканалы тему Крыма и Донбасса. Данные, на самом деле, оказались для нас не очень ожидаемыми, не те, которых мы ожидали. То есть, среди десяти информационных каналов, среди которых "112 Украина", "Эспрессо", "ZIK", "Прямой" и так далее, по Донбассу доля составила 8,4%, по Крыму — 2,2%", — сообщила Джапарова.

    Чиновница отметила, что, по ее мнению, это не совсем нормально (хотя Мининформ "не диктует вещателям"…). 

    По ее словам, важно помнить, что речь идет о реинтеграции не только территорий, но и людей — речь о сознании людей". А потому важно информационное направление: "предстоит "длительный процесс работы по переубеждению" людей, которым надо сообщить о том, что "украинская идентичноность сегодня формируется", донести, "что такое украинская идентичность"…

    По мнению Джапаровой, необходима "фактически популяризация Украины и украинскости на оккупированных территориях"…

    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Ротан Крымский в Facebook
    В Украине объявили охоту на добровольцев АТО?

    Первый замминистра сообщила, что важной составляющей такой работы является возобновление украинского вещания на неконтролируемые Киевом территории, хотя проблема эта, по ее словам, не так просто решается — не было координации, часть башен, передатчиков и частот Украиной были утеряны.

    По словам Джапаровой, в стратегии возобновления вещания, помимо строительства телебашен, важен пункт, предусматривающий "остановку незаконного сигнала" — и это требует не только значительного финансового ресурса, но "даже и политической воли".

    Наконец, важно качество контента, подчеркнула чиновница, приведя в пример некоторые программы Радио "Свобода". Она напомнила, что сегодня "действуют и спутник, и цифра, и аналог, и интернет" — словом, человек на неподконтрольных территориях может выбирать источники информации. Поэтому в Мининформе считают важным, чтобы украинский контент был интересен.

    Добавим от себя: контент украинских телеканалов настолько, действительно, интересен во многих специфических моментах, что полное возобновление украинского вещания на Крым и Донбасс может дать совершенно не тот эффект, на который рассчитывают в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Самарский
    Криминал поглотил Украину: убийство депутата от БПП
    Арсен Аваков
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?