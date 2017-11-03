Пропагандировать Украину и украинскость нужно в Крыму и Донбассе - Джапарова

Фото из открытых источников

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Киеве думают над тем, как в будущем реинтегрировать Донбасс и Крым как — для начала — убедить в необходимости такого процесса людей, живущих по другую сторону от линии разграничения или госграницы. При этом признают: проблема потери Киевом контроля над частью территории становится не слишком актуальной не только на международных площадках, но даже и внутри страны.

Такую тенденцию подметила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, которая а заседании посвященного вопросам политических путей реинтеграции "круглого стола" привела данные исследования контента десяти украинских крупных информационных каналов — как они освещают Крым и Донбасс?

Читайте также: Как это, жить на линии фронта в Донбассе?

"Изучили… насколько активно освещают телеканалы тему Крыма и Донбасса. Данные, на самом деле, оказались для нас не очень ожидаемыми, не те, которых мы ожидали. То есть, среди десяти информационных каналов, среди которых "112 Украина", "Эспрессо", "ZIK", "Прямой" и так далее, по Донбассу доля составила 8,4%, по Крыму — 2,2%", — сообщила Джапарова.

Чиновница отметила, что, по ее мнению, это не совсем нормально (хотя Мининформ "не диктует вещателям"…).

По ее словам, важно помнить, что речь идет о реинтеграции не только территорий, но и людей — речь о сознании людей". А потому важно информационное направление: "предстоит "длительный процесс работы по переубеждению" людей, которым надо сообщить о том, что "украинская идентичноность сегодня формируется", донести, "что такое украинская идентичность"…

По мнению Джапаровой, необходима "фактически популяризация Украины и украинскости на оккупированных территориях"…

Первый замминистра сообщила, что важной составляющей такой работы является возобновление украинского вещания на неконтролируемые Киевом территории, хотя проблема эта, по ее словам, не так просто решается — не было координации, часть башен, передатчиков и частот Украиной были утеряны.

По словам Джапаровой, в стратегии возобновления вещания, помимо строительства телебашен, важен пункт, предусматривающий "остановку незаконного сигнала" — и это требует не только значительного финансового ресурса, но "даже и политической воли".

Наконец, важно качество контента, подчеркнула чиновница, приведя в пример некоторые программы Радио "Свобода". Она напомнила, что сегодня "действуют и спутник, и цифра, и аналог, и интернет" — словом, человек на неподконтрольных территориях может выбирать источники информации. Поэтому в Мининформе считают важным, чтобы украинский контент был интересен.

Добавим от себя: контент украинских телеканалов настолько, действительно, интересен во многих специфических моментах, что полное возобновление украинского вещания на Крым и Донбасс может дать совершенно не тот эффект, на который рассчитывают в Киеве.