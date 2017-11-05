В ДНР сообщили о гибели ребенка при обстреле Донецка

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Один ребенок погиб, двое получили ранения в результате обстрела западных окраин Донецка, сообщил журналистам в воскресенье представитель одного из силовых ведомств ДНР.

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"В результате обстрела западных окраин Донецка один ребенок погиб, двое получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. Обстрел велся со стороны украинских силовиков", — сообщил представитель ведомства.

Ранее ОБСЕ предупредила об угрозе экологической катастрофы в Донбассе, если продолжатся обстрелы Донецкой фильтровальной станции.