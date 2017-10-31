В ЛДНР заявляют: никаких сил ООН в Донбассе не будет

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что силы ООН появятся в Донбассе только в случае одобрения их мандата в Донецке и Луганске. Об этом говорится в совместном заявлении полномочных представителей ДНР и ЛНР на переговорах Контактной группы Дениса Пушилина и Владислава Дейнего.

RIA News Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Встреча контактной группы по Украине в Минске

Так в самопровозглашенных республиках Донбасса прокомментировали слова спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который накануне сказал, что вопросы размещения миротворцев ООН должны решаться без учета мнения ДНР и ЛНР.

"Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в Контактной группе, где мы полноправно представлены. Если мистер Волкер хочет избежать провала своей миссии, он может обратиться в Контактную группу. Мы рассмотрим его предложения и подумаем, насколько его идеи соответствуют интересам ДНР и ЛНР", – пояснили Пушилин и Дейнего.

При этом полпреды ДНР и ЛНР на Минских переговорах подчеркнули, что такие заявление со стороны американских партнеров могут быть связаны с тем, что представитель Госдепа США, возможно, еще не успел ознакомиться с подлинниками Минских соглашений. С позиции Курта Волкера эти соглашения заключены только между Россией, ОБСЕ и Украиной, без участия лидеров ДНР и ЛНР. На этом основании он делает вывод, что с представителями Донбасса не нужно обсуждать проекты резолюции и мандата сил ООН.

"Мы вышлем мистеру Волкеру копии Минских документов, под которыми стоят подписи глав народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Эти подписи ставились в Минске, где во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран "нормандской четверки". На этом основании ДНР и ЛНР и впредь будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер или не хочет", – подытожили в ЛДНР.

В ходе визита в Киев специальный представитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что мандат миротворческой миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. По мнению Волкера вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе будет решаться между Россией, Украиной и ОБСЕ, в то время как "представителям так называемых республик здесь не место".

twitter.com/kvolker Курт Волкер

В то же время в Киеве неуклонно настаивают на том, что миротворцы должны контролировать всю территорию Донбасса, включая российско-украинскую границу. Президент Украины Петр Порошенко обратился к Совету Безопасности ООН с предложением развернуть миротворческую миссию в регионе уже в ближайшее время. По мнению Порошенко, российское предложение по размещению сил ООН в Донбассе является попыткой легализовать и заморозить конфликт.

Украинское фото Петр Порошенко. Архивное фото

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В свою очередь Президент Российской Федерации Владимир Путин убежден, что миротворцы должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон, а также обеспечивать безопасность сотрудников наблюдательной миссии ОБСЕ. По мнению российского лидера, закрытие границы между Россией и Донбассом до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям особого статуса в соответствии с законом, может привести к массовым зачисткам среди мирного населения Донбасса, а этого Россия допустить не может.