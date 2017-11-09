В ООН сообщают о гуманитарной катастрофе в Донбассе

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Координатор системы Организации Объединенных Наций и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Нил Вокер обеспокоен, что постоянные обстрелы объектов инфраструктуры в Донбассе, и в частности двух фильтровальных станций, могут оставить 1,1 миллиона человек, проживающих вдоль линии соприкосновения, без водоснабжения и отопления, сообщили в Представительстве ООН в Украине.

Отмечается, что ООН глубоко обеспокоена недавней активизацией боевых действий вблизи объектов инфраструктуры, в частности, объектов водо-, электро- и газоснабжения в Донецкой области.

"С приближением зимы перебои в основных услугах, таких как водоснабжение и отопление, в условиях снижения температуры могут привести к существенным последствиям для миллионов украинцев", — говорится в заявлении Вокера.

"Сегодня доступность чистой воды для 1,1 миллиона человек с обеих сторон от 459-километровой линии разграничения, разделяющей восточную часть Украины, оказалась на грани (срыва — Ред.). В течение последних шести дней Донецкая фильтровальная станция попадала под обстрелы в течение трех ночей подряд. Верхнекальмиусская фильтровальная станция (ВФС) была обстреляна более 12 раз за одну ночь. Водоснабжение продолжается только благодаря мужеству мужчин и женщин, которые рискуют жизнью, работая в компании "Вода Донбасса", — отметил Вокер.

В связи с этим сказано, что в условиях обострения боевых действий неподалеку от гражданской инфраструктуры риск значительного ухудшения гуманитарного кризиса на пороге Европы. Координатор системы ООН в Украине убежден, что без устойчивого водоснабжения системы отопления остановятся, а состояние здоровья людей будет ухудшаться. Дети, старики, женщины и люди с особыми потребностями будут вынуждены покинуть свои дома в поисках тепла и убежища. Кроме того, отмечается, что ООН чрезвычайно обеспокоена возможным выбросом опасного хлоргаза, хранящегося на обеих фильтровальных станциях. Если хотя бы один 900-килограммовый газовый контейнер пострадает, все, кто находится в пределах 200 метров, могут получить смертельную дозу ядовитого газа.

"Я напоминаю всем сторонам конфликта об их обязательствах уважать гражданскую инфраструктуру и защиту гражданских лиц. Любой преднамеренный срыв доступа к водоснабжению надлежащего качества или критических систем отопления является нарушением международного гуманитарного права", — подчеркнул Вокер.

"Сегодня мы наблюдаем постоянное непропорциональное влияние кризиса на украинцев. Конфликт продолжает влиять на наиболее уязвимых, ограничивая их в доступе к самым необходимым потребностям, и самое важное — защиты и безопасности. В условиях затяжного кризиса миллионы семей оказались в ловушке активных боевых действий, а переселившиеся люди, теряют надежду на будущее", — добавил он.

"В связи с этим я призываю стороны конфликта придерживаться своей ответственности в обеспечении доступа гуманитарных организаций для предоставления критических услуг наиболее уязвимым украинцам, которые пострадали и были перемещены в результате конфликта, продолжающегося уже четвертый год", — подытожил координатор системы ООН в Украине.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.